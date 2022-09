Lavrov spune că SUA sunt obligate să elibereze o viză delegației ruse pentru a participa la sesiunea Adunării Generale a ONU

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține că mai are timp să obțină o viză americană pentru a participa la sesiunea Adunării Generale a ONU de la New York, dar că le-a cerut colegilor săi să nu mai reamintească autorităților americane despre această problemă, scrie Interfax.



"Încă mai este timp. I-am rugat pe colegi să nu le mai reamintească Statelor Unite despre acest lucru. Americanii au propriile obligații, Secretarul General al ONU are datoria să asigure participarea tuturor delegațiilor la evenimentele Organizației, inclusiv Adunarea Generală. Vom vedea”, a spus Lavrov într-un interviu la Moscova.

Un fragment al interviului a fost publicat pe site-ul său de către Ministerul rus de Externe. Deschiderea celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a ONU este programată pentru 13 septembrie. În perioada 20-26 septembrie, la ONU va avea loc o săptămână cu întâlniri la nivel înalt, cu participarea liderilor și șefilor departamentelor de afaceri externe ale statelor membre ale organizației.

Raportul ambasadoarei SUA la ONU: Sute de mii de ucraineni au fost strămutaţi cu forţa în Rusia

Potrivit documentărilor realizate de către jurnalişti şi organizaţii de apărare a drepturilor omului civilii ucraineni au fost forţaţi să traverseze frontiera spre Rusia şi alţii spre zone din Ucraina ocupate de armata rusă.

Ambasadoarea Linda Thomas-Greenfield a declarat pentru postul de radio american NPR că scara acestor strămutări este uriaşă şi vastă, unii oameni fiind duşi la graniţa Rusiei cu Coreea de Nord, potrivit Agerpres.



"Avem dovada că ruşii au strămutat sute de mii de cetăţeni ucraineni, inclusiv copii", a spus ambasadoarea Linda Thomas-Greenfield pentru NPR.



Aceşti oameni "sunt interogaţi, sunt în detenţie, sunt deportaţi. Unii sunt trimişi în zone extrem de îndepărtate din estul Rusiei, lângă frontiera cu Coreea de Nord şi ei sunt trimişi acolo pentru că aceasta este o încercare a ruşilor de a suprima rezistenţa", a spus ambasadoarea.



Ea le-a cerut ONU şi organizaţiilor pentru apărarea drepturilor omului să asigure acces la tabere unde sunt ţinuţi ucrainenii strămutaţi. Moscova a declarat că ucrainenii care sosesc în Rusia sunt refugiaţi şi sunt îngrijiţi de statul rus. Vezi mai mult AICI.

Macron vrea să mențină dialogul cu Rusia și spune că își dorește o „pace negociată“ în Ucraina

Președintele francez Emmanuel Macron și-a apărat politica de a menține dialogul cu Rusia după invadarea Ucrainei de către aceasta, afirmând că Turcia nu ar trebui să fie singura putere care discută cu Moscova și că pregătirile ar trebui deja făcute pentru o pace negociată.

„Cine vrea ca Turcia să fie singura putere mondială care continuă să vorbească cu Rusia?” a spus președintele la o întâlnire a ambasadorilor francezi la Palatul Elysee.

„Nu trebuie să cedăm în fața niciunei forme de falsă morală care ne-ar lăsa neputincioși”, a adăugat el, conform Al Jazeera.

Iranul a transmis Rusiei o așa-numită „inițiativă de pace” pentru a pune capăt războiului din Ucraina, propusă de un lider european. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News