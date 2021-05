Klaus Iohannis, primul mesaj despre participarea Joe Biden la Summitul Formatului București, B9

Joe Biden participă la Summitul Formatului Bucureşti (B9). Președintele Klaus Iohannis, primul mesaj

Președintele SUA, Joe Biden, participă la Summit-ul București, prin videoconferință. Mesajul președintelui Klaus Iohannis confirmă informația. Președintele Klaus Iohanis anunță că este fericit să-l întâmpine, chiar și-n sistem video, pe președintele american Joe Biden, la Summit-ul București 9, pe care-l găzduiește astăzi în București. În plus, la Summit-ul ce va pregăti Summit-ul NATO de la Bruxelles, vor participa și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, precum și președintele Poloniei, Andrzej Duda. Conform mesajului președintelui, se vor focusa pe legăturile transatlantice.

”Glad to welcome @POTUS @JoeBiden to #Bucharest9 Summit which I host in Bucharest today. Together w/President @AndrzejDuda we'll also welcome B9 HoS & @jensstoltenberg, in preparation of NATO Summit, focusing on Transatlantic ties, #NATO2030, defence&deterrence on” arată mesajul președintelui, pe Twitter.

Formatul Bucureşti (B9) este o iniţiativă lansată de preşedintele României, Klaus Iohannis, şi de preşedintele Republicii Polone, Andrzej Duda, la care participă statele membre NATO situate pe Flancul Estic al Alianţei: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria.

Agenda zilei 10 mai

Agenda oficială arată că președintele Klaus Iohannis îl primește la ora 10:00 pe omologul polonez, Andrzej Duda, la Palatul Cotroceni, ca la ora 10:45 să aibă loc convorbirile tête-à-tête, urmate de convorbirile oficiale. La ora 12:00, cei doi președinți vor face declarații de presă, ca la ora 16:00 să participe la Summit-ul Formatului București. La ora 18:15 urmează o nouă declarație de presă comună.

Fomatul București (B9) lansat de președinții României și Poloniei, în 2015

Lansat la inițiativa Președinților României și Poloniei, la București, la data de 4 noiembrie 2015, în cadrul reuniunii șefilor de stat din țările din Europa Centrală și de Est, Formatul București (B9) oferă o platformă pentru aprofundarea dialogului și a consultării între statele aliate participante, în vederea articulării contribuției specifice a acestora la procesele în derulare la nivelul Alianței Nord-Atlantice, în deplină concordanță cu principiile solidarității și indivizibilității securității statelor membre NATO.