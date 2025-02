Iohannis face ședință cu liderii coaliției la Cotroceni / Update

Update 2 - Klaus Iohannis demisioneaza din funcție

Președintele Klaus Iohannis se află în fața a trei situații, respectiv rămânerea în funcție, suspendarea sau demisia, iar opinia publică se întreabă ce mișcare ar putea face în acest context.

Update

Parlamentul se reuneşte marţi, de la ora 10.00, pentru a discuta solicitarea de suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis, au decis Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Preşedintele Senatului, Ilie Bolojan, care a făcut acest anunţ, a precizat să există două posibilităţi, documentul să fie trimis Curţii Constituţionale pentru un punct vedere sau să formeze o comisie de anchetă. "Foarte probabil vom propune trimiterea la Curtea Constituţională pentru un punct de vedere", a precizat Bolojan.

Ce ar putea genera suspendarea lui Iohannis

Totodată, Crin Antonescu a declarat, luni, că o demisie a președintelui Klaus Iohannis nu ar genera instabilitate, dar o suspendare da. ”O demisie nu, o suspendare da”, a răspuns Crin Antonescu jurnaliștilor care l-au întrebat dacă demisia lui Iohannis ar genera instabilitate.

Procedura de suspendare nu ar face decât "să agraveze" situaţia per ansamblu a României, a declarat, luni, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.



"Suntem într-un plin proces electoral, o asemenea procedură de suspendare nu ar face decât să agraveze situaţia per ansamblu a României, nu să o rezolve. De aceea, în Partidul Naţional Liberal, eu nu am întâlnit, personal, voci care să susţină suspendarea din funcţie a preşedintelui României. Sunt convins că dacă, vreodată, prin absurd, se va ajunge la un asemenea demers, Partidul Naţional Liberal nu va susţine un asemenea demers, iar calea simplă este - eşti prezent în sală să asiguri cvorumul, dar nu participi la vot pentru o asemenea procedură", a declarat Emil Boc, la Palatul Parlamentului, unde participă la reuniunea Asociaţiei Municipiilor din România, notează Agerpres.

Crin Antonescu a anunţat, duminică seară, că liderii coaliției de guvernare (PSD, PNL, UDMR) vor avea o întâlnire, programată luni, cu președintele Klaus Iohannis. Despre deciziile care ar putea apărea după această întâlnire, Crin Antonescu a spus că nu exclude ca președintele să se retragă.

Cererea de suspendare, din nou în Parlament

În același timp, cererea de suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis intră, luni, pentru a treia oară în şedinţa Birourilor reunite ale Parlamentului. Ședința va începe la Camera Deputaților, de la ora 13.30.

Președintele Iohannis afirma, recent, la Bruxelles, despre discuția privind suspendarea sa din funcție că ”În Constituție scrie foarte clar și îmi spune că trebuie să stau până predau mandatul președintelui nou ales. (...)

Eu, oricum, peste puține luni, plec. Și ce am făcut este de domeniul trecutului. Mi le asum şi pe cele bune, şi pe cele rele. Dar acum trebuie să ne pregătim pentru noi alegeri. România trebuie să aleagă un președinte. Şi românii trebuie să înţeleagă că asta este tema pe care trebuie să o discutăm. Nu văd sincer o utilitate în discuții prelungite despre dacă trebuia să stau sau nu trebuia să stau. Nu asta este tema”.

