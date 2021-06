Iohannis, despre PNRR: Ne-am concentrat să asigurăm un echilibru între nevoile naţionale și cerințele europene

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri că o prioritate în crearea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) a fost asigurarea unui echilibru între nevoile naţionale şi cerinţele planului general al Uniunii Europene, transmite Agerpres.



"Când am realizat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, ne-am concentrat să asigurăm un echilibru între nevoile şi priorităţile naţionale - inclusiv infrastructura, sănătatea, educaţia - şi cerinţele şi obiectivele care au fost stabilite prin acord la nivel european în cadrul Planului European de Redresare", a spus şeful statului la dezbaterea "Să vorbim despre viitorul Europei" (Let's talk - Future of Europe), la care participă online.



Şeful statului a vorbit şi despre perspectivele care au fost luate în considerare în crearea PNRR.



"În ceea ce priveşte România, am fost preocupaţi constant, în timpul procesului de negociere, la nivel european, de asigurarea unei cantităţi considerabile de resurse care ar putea susţine în continuare nevoile noastre privind investiţiile şi dezvoltare, alături de stabilirea bazei pentru pregătirea economiei şi societăţii noastre pentru cererile viitorului, inclusiv tranziţiile la digital şi la economia verde.", a adăugat Iohannis.

VEZI ȘI: MIZA PNRR-ului. Adrian Câciu: Important e cine a mâncat banii! - Consilier în PE: A fost tratat ca un trofeu



Dezbaterea este organizată de către Grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European. Reamintim că astăzi Guvernul României a făcut public Planul Național de Redresare și Reziliență. PNRR a fost trimis la Bruxelles pe 31 mai, după ce a fost intens discutat și criticat, Comisia Europeană solicitând mai multe modificări ale unor proiecte. Documentul final conține 1200 de pagini. Pe baza Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, România va putea accesa granturi şi împrumuturi în valoare de 29,2 miliarde de euro.

VEZI ȘI: Vezi aici PNRR. Documentul complet, publicat de Guvern

Salariul minim va ajunge la 3.000 de lei până în 2026, conform angajamentului luat de Guvernul Cîțu în fața CE. ”Asta e prezumția de la care plecăm, că-n 5 ani se va ajunge acolo astfel încât nu vom mai avea discrepanțe între construcții și restul lumii, acesta e scenariul pe care lucrăm” a spus ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, când prezenta PNRR.