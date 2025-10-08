În câți ani va plăti România împrumutul pentru A1 Sibiu-Pitești, prima autostradă care trece Carpații

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a semnat un contract de finanțare în valoare de 500 milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI). Împrumutul este destinat celui mai important proiect de infrastructură rutieră al României.

Cu o lungime totalã de 122 km, Autostrada Sibiu–Pitești, prima care trece Carpații, este împãrțitã în cinci secțiuni: Sibiu – Boița, Boița – Cornetu, Cornetu – Tigveni, Tigveni – Curtea de Argeș și Curtea de Argeș – Pitești. În 2028, când se preconizează a fi dată în folosință, autostrada va asigura un coridor modern între vestul țãrii și Marea Neagrã, sprijinind dezvoltarea economicã și socialã a comunitãților locale și facilitând transportul de mãrfuri și persoane în condiții moderne și sigure. Proiectul face parte din rețeaua centrală de transport transeuropean (TEN-T) și din Master Planul General de Transport al României. Obiectivele principale ale investiției vizeazã: creșterea eficienței rețelei de transport, reducerea timpilor de cãlãtorie, îmbunãtãțirea siguranței rutiere și conectarea mai bunã a regiunilor din România la rețelele europene de transport.



„Semnarea acestui contract reprezintã un o nouã dovadã a angajamentului nostru pentru sprijinirea dezvoltãrii regionale și crearea unei baze solide pentru creșterea competitivitãții României, a declarat ministrul Nazare. Autostrada Sibiu–Pitești este o prioritate strategicã la nivel național și un proiect de importanțã europeanã, care va stimula investițiile și va genera noi locuri de muncã. Beneficiile se vor resimți direct în economie și în viața de zi cu zi a cetãțenilor, prin drumuri mai sigure și conexiuni mai rapide. Parteneriatul cu Banca Europeanã de Investiții, bazat pe o colaborare de lungã duratã, ne oferã condiții de finanțare avantajoase și sprijinul necesar pentru a finaliza acest obiectiv major”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Costul autostrăzii-5,5 miliarde de euro, acoperit din patru surse



Valoarea totalã a proiectului Autostrada Sibiu–Pitești este estimatã la aproximativ 5,5 miliarde de euro. Finanțarea provine din mai multe surse: fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructurã Mare 2014–2020 și Programul Transport 2021–2027 (aproximativ 1,83 miliarde euro), bugetul de stat și împrumuturi acordate de Banca Europeanã de Investiții (BEI). Potrivit estimãrilor BEI, valoarea totalã a proiectului, inclusiv TVA, ajunge la 6,716 miliarde euro.

„Aceasta este o investiție în oameni, siguranțã și oportunitãți. Contribuim la realizarea unor cãlãtorii mai rapide, mai sigure și mai accesibile pentru persoane și mãrfuri. Proiectul va stimula competitivitatea și va conecta comunitãțile, demonstrând cã coeziunea europeanã înseamnã prosperitate durabilã și incluziune socialã”, a subliniat Ioannis Tsakiris, vicepreședintele BEI.

Continuarea finanțãrii este deja luatã în calcul. Un al doilea contract, în valoare de 500 milioane euro, ar putea fi semnat în prima jumãtate a anului 2026.

Proiectul Autostrãzii Sibiu–Pitești a început în martie 2020 și se estimeazã cã va fi finalizat pânã în trimestrul IV al anului 2028.

Rambursarea împrumutului se face în 27 de ani

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii coordoneazã întreg procesul, iar implementarea este realizatã de Compania Naționalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Cheltuielile proiectului, echivalente sumelor împrumutului, vor fi incluse în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii/CNAIR, respectând alocãrile anuale de la bugetul de stat. Ministerul Finanțelor va efectua tragerile din împrumutul BEI, conform contractului de finanțare, iar banii vor fi folosiți pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, în conformitate cu legea.

Împrumutul poate fi tras în termen de 3 ani de la semnarea contractului. Acesta poate fi utilizat în maximum 10 tranșe, fiecare de cel puțin 50 milioane euro. Condițiile financiare pentru fiecare tranșã (dobândã fixã sau variabilã, maturitate etc.) vor fi stabilite la momentul tragerii, respectând regulile BEI. Perioada maximã de rambursare este de pânã la 27 de ani pentru rambursarea în mai multe rate sau 16 ani dacã se ramburseazã într-o singurã tranșã.

Anunțul împrumutului BEI a fost fãcut în timpul vizitei în România a vicepreședinților Ioannis Tsakiris și Robert de Groot, care au discutat cu oficialii români prioritãțile de finanțare pentru investiții sustenabile și creștere economicã.











