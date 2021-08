IMAGINEA ZILEI din PNL

După BPN al PNL, Florin Cîțu a ieșit alături de toți susținătorii săi, așa cum a putut fi văzut și marți seară, în frunte cu Rareș Bogdan, Emil Boc, Sorin Cîmpeanu, Monica Anisie.

Ludovic Orban, în schimb, a ieșit SINGUR. Toți susținătorii săi au fost absenți de la BPN al PNL. Deși cei din presă spun că susținătorii lui Ludovic Orban ar fi avut intenția să boicoteze ședința, președintele PNL acuză că ei n-au putut veni pentru că ”li s-a răpit acest drept”, dat fiind că au fost convocați ”ieri seară”.

Totuși, o imagine face cât o mie de cuvinte.

Înainte de ședința BPN, cei doi, președintele PNL și premierul PNL, au făcut declarații în același timp.

”Aș fi convocat BPN, eu respect Constituția, legile și statutul”

În vreme ce Ludovic Orban afirma ”Am primit prin SMS convocarea de la secretarul general. Nu am primit documentele de convocare. S-a făcut convocarea de secretarul general, fără să primesc, ca președinte al partidului, documentele, numărul de semnături, ordinea de zi propusă, procedura normală și firească. Nu sunt de acord cu afirmațiile făcute în spațiul public că am refuzat să convoc BPN. N-am refuzat, singurul lucru cerut a fost o discuție cu premierul pe tema candidatului pentru că dorința mea era să susținem de comun acord un candidat, atât premierul, cât și eu, ca președinte al PNL. Oricum aș fi convocat BPN, pentru că-n 23 august expiră interimatul lui Florin Cîțu la Finanțe și eu sunt un om care respect Constituția, legile și statutul. Asta e o bazaconie că am refuzat că convoc BPN. Voi participa, voi solicita documentele de convocare...” a spus Ludovic Orban, moment în care a apărut și Florin Cîțu.

Premierul a declarat: ”Expiră perioada de interimat la Ministerul Finanțelor Publice. Nu a convocat BPN, există un articol care permite membrilor BPN să convoace statutar BPN”.

