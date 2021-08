Orban explică de ce au lipsit susținătorii săi la BPN al PNL

Ludovic Orban a explicat în cadrul unei conferințe de presă de ce au lipsit susținătorii săi la BPN al PNL.

"Aș vrea să vă fac câteva precizări legate de convocare. Convocarea a fost făcută de 23 de membri ai Biroului Politic Național al PNL. A fost îndeplinită condiția statutară ca un sfert dintre membrii Biroului să determine convocarea. Convocarea a fost făcută ieri, prin sms, de la secretariatul general, aproximativ între orele 17:30 și 18:30 pentru astăzi la ora 10:30. Din acest motiv din cei 79 de membri care compun Biroul Politic Național au fost prezenți doar 48 de membri ai Biroului Politic Național, înregistrând un număr de 31 de absenți care probabil din cauza convocării foarte rapide, nu au putut să participe la această ședință.

Subiectul principal a fost validarea de către Biroul Politic Național al propunerii formulate de premierul Cîțu în persoana lui Dan Vîlceanu pentru a gira portofoliul de ministru al Finanțelor. Rezultatul votului: 48 de voturi exprimate, 47 de voturi pentru și un vot împotrivă. Și i-am anunțat pe colegii mei că votul împotrivă îmi aparține", a declarat Ludovic Orban.

De ce a votat împotrivă

Ludovic Orban a explicat și de ce a votat împotriva candidaturii lui Dan Vîlceanu.

"Modul în care s-a desfășurat procedura, faptul că nu am avut o discuție cu Florin Cîțu pe tema propunerii formulate și făcute publice de către premierul Cîțu, faptul că Biroul Politic Național a fost convocat fără să fiu informat și fără să existe clar un punct de vedere exprimat din partea mea, și aici vreau să precizez că aș fi convocat cu siguranță BPN pentru a valida candidatul. Afirmațiile făcute în spațiul public că ei au făcut această convocare ca urmare a refuzului meu de a convoca BPN sunt informații care nu au nicio legătură cu realitatea. De asemenea, vreau să se știe clar că prin votul pe care l-am dat ca președinte al PNL mi-am exprimat rezerve extrem de serioase față de această candidatură. În aparițiile sale publice domnul Florin Cîțu a spus că susține competența, integritatea etc. Din punctul meu de vedere, există riscuri cu privire la această desemnare, din cauza asta am votat împotrivă. " a mai spus Ludovic Orban.