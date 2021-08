Susținătorii lui Cîțu au convocat BPN al PNL pentru validarea lui Vîlceanu la Finanțe, peste capul lui Orban

UPDATE: Se pare că Ludovic Orban va fi totuși prezent la ședință, conform surselor Antena 3.

UPDATE: În ședința BPN de astăzi, Ludovic Orban nu participă, conform unor surse Antena 3. Tabăra lui Ludovic Orban ar urma să boicoteze ședința. Liderul PNL a declarat că a primit doar un SMS, nu a văzut nici măcar documentele pentru BPN. Pe de altă parte, marți seară, Florin Cîțu invoca inclusiv o discuție telefonică.

----

Biroul Politic Naţional al PNL se va întruni miercuri în şedinţă pentru validarea lui Dan Vîlceanu ca propunere pentru funcţia de ministru al Finanţelor, scrie Agerpres.



Anunţul a fost făcut de premierul Florin Cîţu marţi seară, la finalul unei întâlniri pe care a avut-o la Vila Lac cu mai mulţi lideri liberali care îl susţin la candidatura pentru şefia PNL.



"A fost o întâlnire foarte bună, într-un moment important pentru PNL. Mâine, pentru că suntem responsabili, am convocat un BPN pentru a numi ministrul Finanţelor Publice. Trebuie să ne concentrăm pe guvernare, urmează rectificarea bugetară, alocări de resurse importante în economie, aşa cum am obişnuit, eficient. Şi, bineînţeles, am discutat strategia pentru perioada următoare, pentru că intrăm în linie dreaptă pentru congresul din 25 septembrie. Cam aceasta a fost discuţia în această seară şi temele dezbătute", a declarat Cîţu.

Ședință convocată ”din scurt”





Întrebat despre faptul că preşedintele PNL, Ludovic Orban, reproşează că a fost convocată "din scurt" această şedinţă a BPN şi că a aflat "dintr-un sms" despre reuniune, premierul a spus: "Vă asigur că toate procedurile au fost respectate, nu a fost doar un sms, a fost şi discuţia pe care am avut-o cu domnul preşedinte, şi la telefon şi faţă în faţă, despre acest BPN, nu e chiar din scurt, a fost discuţia ieri, BPN este mâine, deci cred că două zile sunt de ajuns".



"Mâine avem un BPN, convocat de această echipă şi mâine vom demonstra că avem majoritatea necesară", a răspuns Cîţu, întrebat dacă există majoritatea necesară pentru desfăşurarea reuniunii BPN.

Florin Cîțu are, în continuare, susținerea președintelui Klaus Iohannis în competiția internă cu Ludovic Orban, în ciuda scandalurilor izbucnite în ultima săptămână.

„În orice țară civilizată, după astfel de dezvăluiri (n.r. cu privire la dosarul penal din SUA), premierul țării respective își dădea demisia. Își dădea demisia pentru mult mai puțin!”, a subliniat analistul politic Bogdan Chirieac.

CITEȘTE MAI MULTE AICI: Chirieac spune cine va fi, în opinia sa, viitorul președinte al PNL