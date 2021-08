Chirieac spune cine va fi, în opinia sa, viitorul președinte al PNL

Florin Cîțu are, în continuare, susținerea președintelui Klaus Iohannis în competiția internă cu Ludovic Orban, în ciuda scandalurilor izbucnite în ultima săptămână.

„Indiferent de ce ar face Ludovic Orban, Florin Cîțu va fi viitorul președinte al PNL, ca urmare a susținerii necondiționate pe care o are din partea președintelui Klaus Iohannis”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac, marți seară, la Antena 3, la „Sinteza Zilei”, emisiune moderată de Mihai Gâdea.

„În orice țară civilizată, după astfel de dezvăluiri (n.r. cu privire la dosarul penal din SUA), premierul țării respective își dădea demisia. Își dădea demisia pentru mult mai puțin!”, a subliniat Bogdan Chirieac.

„Domnul Ludovic Orban văd că vorbește foarte mult, ceea ce înseamnă că, undeva, va încerca să rupă ceva din PNL pentru a face o altă grupare, dar eu cred că nu va reuși”, a mai spus Bogdan Chirieac, adăugând ulterior: „El (n.r. Ludovic Orban) nu va mai fi la Camera Deputaților. Încearcă să supraviețuiască politic, fiindcă dânsul va fi schimbat de la președinția Camerei. Înțeleg că ar urma să fie înlocuit de domnul Dan Barna. (...) La Ministerul Justiției, de departe, cel mai calificat este Cătălin Predoiu. Sigur că Ludovic Orban va încerca să rupă din PNL. Exclus să facă așa ceva în următorii doi ani, când președintele Iohannis va continua să fie extrem de puternic. Poate înainte de alegeri, ținând seama că PNL se va duce la un scor cu o singură cifră, dacă continuă în felul acesta”, a mai zis Bogdan Chirieac.

„Vă dați seama că toate lucrurile se răzbună la un moment dat, plus dezastrul din orașe, creșterea coșului zilnic cu 20 la sută, plus inflația, plus datoria externă pe care începi să o plătești de anul viitor - toate plusurile acestea sunt, de fapt, niște minusuri uriașe în ochii publicului”, a mai zis analistul politic.

Recent, Ludovic Orban declarase că, în eventualitatea în care va pierde alegerile interne din partid, va demisiona din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor: „Aici este o chestiune de onoare. Eu, dacă pierd alegerile, îmi scriu înainte de 25 septembrie demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Asta este o chestiune de legitimitate democratică. Dacă un premier care candidează la funcţia de preşedinte al PNL, ce autoritate şi ce legitimitate mai are să exercite funcţia respectivă în condiţiile în care partidul nu-l mai sprijină? Cine îl mai ascultă? Acum, vă spun sincer că asta e o chestiune de legitimitate într-o democraţie: un om, ca să poată să exercite o funcţie de o asemenea importanţă în stat, trebuie să aibă legitimitate, trebuie să aibă o autoritate, care este construită.”

Acest articol reprezintă o opinie.