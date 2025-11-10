Grindeanu, către un reporter: Dacă așteptați un răspuns, reformulați! Cum adică „să lovească trenul”?!

„Legat de alegerile locale, în loc ca PSD să profite de această luptă între PNL și USR, vă este teamă să nu vă lovească „trenul suveranist”? Mă refer aici la Anca Alexandrescu. Se spune că sondajul intern pe care l-ați făcut o plasează undeva la 16%”, a zis reporterul.

„V-aș ruga să reformulați întrebarea. Chiar vă rog. Dacă așteptați un răspuns de la mine, reformulați”, a zis Sorin Grindeanu.

„De ce să reformulez?”, a zis reporterul.

„Ce...?! Să „lovească trenul”?!”, a zis Sorin Grindeanu, după care a plecat din conferința de presă.