Data publicării: 14:36 10 Noi 2025

Grindeanu, către un reporter: Dacă așteptați un răspuns, reformulați! Cum adică „să lovească trenul”?!
Autor: Anca Murgoci

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, critică numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: PSD nu poate să tacă Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu Sursa foto: Agerpres
 

Sorin Grindeanu i-a cerut unui reporter să reformuleze întrebarea dacă vrea să-i răspundă.

„Legat de alegerile locale, în loc ca PSD să profite de această luptă între PNL și USR, vă este teamă să nu vă lovească „trenul suveranist”? Mă refer aici la Anca Alexandrescu. Se spune că sondajul intern pe care l-ați făcut o plasează undeva la 16%”, a zis reporterul.

„V-aș ruga să reformulați întrebarea. Chiar vă rog. Dacă așteptați un răspuns de la mine, reformulați”, a zis Sorin Grindeanu.

„De ce să reformulez?”, a zis reporterul.

„Ce...?! Să „lovească trenul”?!”, a zis Sorin Grindeanu, după care a plecat din conferința de presă.

