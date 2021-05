În contextul în care are reproșuri din partea mediului de afaceri, din partea sindicatelor, patronatelor și a experților care simt că nu au fost destul de consultați în ceea ce privește elaborarea PNRR, Cristian Ghinea a spus că-și asumă.

”Mică ipocrizie”

"Este și o mică ipocrizie aici. Să te plângi că nu ai fost consulat nu se poate. Ai fost consultat! Că nu tot ce ai propus tu se regăsește acolo, e normal! Să te plângi că nu ai fost consultat e o ipocrizie, pentru că nu au existat genul ăsta de consultări pe bune și extinse în niciun stat membru pot să spun cu mâna pe inimă.

Riscul consultărilor... am stat mai mult la multe idei decât suma alocată, dar idei nu înseamnă că ai și proiecte. Au fost anumite proiecte unde s-a spus că nu sunt de acord cu această abordare. Aici e cazul irigațiilor, unde ne-am bătut și unde încă mai e deschis cazul în acest moment. Dar acolo reacțiile sunt destul de vehemente.

Sunt alte proiecte unde a fost nevoie să reducem. Ne-am propus să facem X unități, nu vreau să dau exemple, nu mai facem 100, facem 75. Scopul este același pentru că tu ai un proiect standard, te întinzi cât îți este plapuma.

Ar fi fost un risc major să ajungem la Bruxelles cu proiecte de mai puțin bani decât avem alocare. Eu cred că am făcut bine că am luat-o invers. E controversat, asta înseamnă că unii sunt supărați că unii au banii și alții nu-i mai au, îmi asum acest risc politic!", a declarat Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, în exclusivitate pentru DC NEWS, în emisiunea "All about EU by Claudia Țapardel".

"Am reușit o performanță"

Claudia Țapardel a insistat asupra supărărilor și tensiunilor din cadrul Coaliției în ceea ce privește PNRR-ul, iar ministrul Cristian Ghinea a completat spunând că: "există supărări, care sunt legitime".

"Eu cred că am reușit că performanță politică de care sunt mândru. Faptul că PNRR putea să fie un caz de conflict și este un caz de nagociere și consens în cadrul Coaliției", a mai spus ministrul.

Cristian Ghinea, despre PNRR: E CAPUL MEU în JOC!

"Ca să fim foarte clari. Premierul îşi asumă şi este implicat, este şeful Guvernului, PNRR-ul este al întregului Guvern. Ştiu că eu răspund, că sunt ministru coordonator şi e capul meu în joc pe subiectul ăsta. Dar PNRR nu este al ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Dacă era al nostru, îl făceam mai repede şi mai bine de la început. Acum îl luăm şi lucrăm pe propunerile făcute de alte ministere, pe care încercăm să le facem mai bine!", a mai spus Cristian Ghinea, pentru DC NEWS.

Ursula von der Leyen, mesaj după discuţia cu Florin Cîţu despre PNRR

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a transmis un mesaj după discuţia pe care a avut-o, marţi seara, cu premierul Florin Cîţu.

„Mulțumesc prim-ministrului Florin Cîțu pentru întâlnirea constructivă. Lucrăm împreună cu România pentru a finaliza un plan solid de redresare și reziliență, cât mai curând posibil. Progrese bune în ceea ce privește reformele.

Aprobarea Deciziei privind resursele proprii de către toate statele membre este un pas necesar pentru ca fondurile #NextGenerationEU să circule", transmite Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, potrivit paginii oficiale de Facebook "Comisia Europeană în România".

