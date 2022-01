Florin Cîţu, replică la acuzațiile PSD în criza facturilor la energie și gaze

Reprezentanții PSD s-au arătat nemulțumiți de Ordonanța de Urgență adoptată marți de Guvern privind noile măsuri de compensare și plafonare a facturilor.

„Miniștrii PSD au propus o soluție juridică prin care compensarea facturilor să se aplice încă de la 1 ianuarie, variantă pe care miniștrii PNL ai Energiei și Justiției au respins-o, din păcate, fără o justificare solidă. Susținem în continuare că aplicarea retroactivă a compensării pe luna ianuarie este posibilă”, potrivit unei postări de pe a PSD pe Facebook.

PSD a mai afirmat că guvernările PNL sunt de vină pentru facturile la energie deoarece nu s-au ocupat cum trebuie de liberalizarea pieței: „Liberalizarea forțată, insuficient de bine pregătită, a provocat un haos generalizat cu un impact negativ major atât asupra nivelului de trai al populației, cât și asupra mediului de afaceri românesc”.

Ce spune Florin Cîțu

Întrebat, miecuri, în legătură cu acuzația adusă de social-democrați, Florin Cîțu a răspuns: „E ciudat să fii într-o coaliţie şi cineva să te acuze de aşa ceva… Dacă ei cred că noi suntem partizanii, pot să stea în Opoziţie din nou”.

Întrebat dacă e mai grea guvernarea cu PSD sau cu USR, liderul liberalilor a susținut că actul guvernării e dificil oricum.

„Nu îmi reproșez modul în care s-a făcut liberalizarea pieței de energie. Am auzit câteva comentarii neelegante de la partenerii de coaliție. Trebuie să spunem adevărul. Această liberalizare a pieței de energie a fost negociată de guvernul Năstase, s-a făcut un calendar cu Comisia Europeană. S-a nimerit să fie în guvernarea Orban, nu era guvernarea mea când a fost ultima etapă a liberalizării. Nu putem să fim ipocriți. Am intrat într-un club în care prețurile sunt liberalizate. Am ales să mergem într-o direcție după 1990, în care economia de piață determină prețurile”, explică liderul PNL.

