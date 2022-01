Cîțu: România a intrat pe un drum ireversibil alături de NATO, un drum pe care îl voi susține întotdeauna

„România a intrat pe un drum ireversibil alături de NATO, alături de partenerii Transatlantici, un drum pe care îl voi susține întotdeauna”, a declarat, miercuri după-amiază, Florin Cîțu.

Președintele PNL a subliniat că „forța noastră vine din această alianță cu NATO, din alianța cu Uniunea Europeană”.

Amintim că preşedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), pentru miercuri, 26 ianuarie, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse subiecte referitoare la situaţia de securitate în Zona Extinsă a Mării Negre şi pe Flancul Estic al NATO, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Cîțu: Pe noi ne interesează ca orice soluţie să fie în interesul românilor

În altă ordine de idei, Florin Cîţu a transmis că nu există tensiuni în cadrul coaliţiei de guvernare. „Nu sunt tensiuni. Eu v-am spus îngrijorările mele despre ceea ce se întâmplă pe piaţa financiară cu dobânzile, pentru că, dacă mă uit la costul pe care îl plătim la dobânzi e în fiecare lună mai mare, am fi avut bani acolo şi pentru compensările de facturi şi pentru măriri de salarii şi pentru dublarea de alocaţii, acolo e o problemă pentru că dintr-o dată văd că anul trecut ne împrumutam la 2% şi ceva, acum deja la 5%. Am avut câteva discuţii cu instituţii internaţionale. Sunt îngrijorat de perspectiva negativă care rămâne. Anul trecut am reuşit să avem două agenţii de rating care au crescut perspectiva la pozitiv, nu ştiu dacă mai putem şi anul acesta, acum vom vedea ce se va întâmpla. Sunt îngrijorat, pentru că eu nu vreau să ajungem în două-trei luni de zile la mâna instituţiilor internaţionale să ne finanţăm, atunci ăsta ar fi un regres puternic pentru România. Dobânzi mai mari înseamnă şi rate mai mari pentru oameni la bancă, etc. (...) Guvernarea este întotdeauna un lucru complicat. Pe noi ne interesează ca orice soluţie să fie în interesul românilor. PNL este la guvernare şi întotdeauna va milita pentru interesul românilor şi pentru stabilitate", a mai spus preşedintele PNL, Florin Cîțu.

