Data actualizării: 21:03 17 Oct 2025 | Data publicării: 20:56 17 Oct 2025

Explozie bloc Rahova. Nicușor Dan, reacție la 11 ore după tragedia din București
Autor: Doinița Manic

nicusor-dan-pasaj_inquam_photos_malina_norocea_01944300 Inquam Photos / Malina Norocea
 

Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu o reacție legată de explozia din Rahova, la 11 ore de la tragedie.

La 11 ore după explozia devastatoare care s-a produs în blocul de pe Calea Rahovei din București, președintele României, Nicușor Dan, a ieșit cu o reacție publică. El a cerut asumarea responsabilității de către toate instituțiile și firmele implicate, subliniind că tragedia putea fi prevenită.

"Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple. Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile. Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile. Cer asumarea responsabilității de către toți cei implicați, indiferent că vorbim despre instituții publice sau firme private.

Nicușor Dan: Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare

Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis, prin inacțiune sau neglijență, ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere, trebuie să răspundă. Am solicitat institutiilor responsabile sa comunice toate datele relevante pe masura ce le obțin. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetățenii României așteaptă adevărul și acțiuni concrete.

Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită. Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității. Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală si face diferenta dintre viață și moarte", a declarat Nicușor Dan.

