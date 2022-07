Eugen Teodorovici, atac dur la Guvern: Un fleac, v-au ciuruit. Politica fiscală din România, mai degrabă de Ev Mediu

"UN FLEAC, V-AU CIURUIT



“Pas cu pas”, politica fiscală din România devine una mai degrabă de Ev Mediu și NU una modernă, corelată și conectată la situația economică internațională și mai ales … una de susținere și încurajare a capitalului privat din România

Am să vă redau DOAR câteva dintre aberațiile gândite de “economiștii / finanțiștii” coaliției de guvernare, coaliție care dovedește prin tot ceea ce face, slugărnicie față de cei care i-au dat “binecuvântarea” pentru a fi doar un „instrument” de luptă împotriva interesului național …

Se MAJOREAZĂ TVA de la 5% la 9% atât pentru livrarea de alimente, inclusiv băuturi, destinate consumului uman şi animal, cât și pentru serviciile de restaurant şi de catering și pentru activitățile de cazare hotelieră



POSIBILE EFECTE: Scăderea consumului la produsele agro-alimentare și implicit scăderea încasărilor la bugetul de stat dar, mai ales, afectarea sectorului HORECA și a industriei de turism fie și prin determinarea turiștilor români să aleagă destinații externe unde prețurile și calitatea serviciilor sunt mult mai atractive!



Se MAJOREAZĂ impozitul pe dividende de la 5% la 8%



POSIBILE EFECTE: Firmele din România își vor scoate în cursul acestui an dividende pentru a plăti un impozit mai mic, iar începând de anul viitor vor evita (pe cât posibil) scoaterea dividendelor din firmă, preferând cumpărăturile “pe firmă ”, dar NU pentru firmă … doar pentru nevoile personale



REDUCEREA plafonului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor de la 1.000.000 de euro la 500.000 de euro până la care se aplică un impozit de 1%

ELIMINAREA posibilității de a opta pentru aplicarea impozitului de 16% pe profit în situația în care erau îndeplinite condițiile legate de valoarea capitalului social și a numărului de salariați

POSIBILE EFECTE: Eliminarea uneia dintre cele mai apreciate măsuri la nivelul Uniunii Europene, de atragere și de susținere a firmelor (POSIBILITATEA de a ALEGE între un impozit de 1% pe cifra de afaceri și un impozit de 16% pe profit), va face ca multe dintre firmele care aveau venituri anuale de până la 1.000.000 de euro să înființeze noi microîntreprinderi către care vor transfera o parte din activitate, astfel încât să plătească același impozit bugetului de stat, de 1% Astfel, în loc să folosească timpul și resursele pentru dezvoltarea activității lor, acestea se vor concentra să găsească acele soluții care pot duce la evitarea creșterii obligațiilor față de statul român.



ABROGAREA prevederii potrivit căreia persoanele fizice care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an sunt scutite la plata impozitului pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor în sectoare precum construcții, sectorul agricol și în industria alimentară



REDUCEREA plafonului până la care se acordă facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor, în sectorul agricol şi în industria alimentară, respectiv de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv



POSIBILE EFECTE: Introducerea acestor măsuri în anul 2018 a determinat mulți lucrători români să se întoarcă în Romania pentru un venit mult mai atractiv. Eliminarea sprijinului acordat acestor sectoare va duce la reluarea procesului de migrare a forței de muncă din România către țările din Vestul UE și, implicit, la încetinirea realizării proiectelor de infrastructură, o lipsă acută a forței de munca necesară activităților agricole și industriei alimentare și nu numai.



INTRODUCEREA ca bază lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate la salariul minim brut, pentru veniturile realizate din contractele individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial al căror valoare este sub acest nivel. Astfel, venitul luat în calcul va fi salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuțiile și nu venitul realizat de salariat



POSIBILE EFECTE: Această măsură va duce la dispariția posibilității atât pentru angajator de a mai avea personal pentru activitățile “part-time”, dar și pentru românii care doresc să presteze, pe lângă locul de muncă cu normă întreagă, o activitate “part-time” pentru a-și crește veniturile! Motivul este acela că venitul dobândit de un angajat în urma unei activități “part-time” va fi mai mic decât contribuțiile (CAS și CASS) pe care trebuie să le plătească statului român.



Și cu toate aceste LOVITURI date sub centură, mediului de afaceri din România și cetățenilor acestei țări, de un guvern de conjunctură, credeți că va avea cineva vreo obiecție sau că va reacționa cineva



CONCLUZIA Este una tristă și previzibilăNu este vorba nici de Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Comisia Europeană sau de altă instituție europeană și nici despre vreo putere statală de dincolo sau de dincoace de Oceanul AtlanticNu este vorba nici măcar despre războiul din estul continentului european … este VORBA DESPRE NOI



Facem TOT ce ni se cere și acceptam TOT ce ni se dă NU avem atitudine, mândrie, orgoliu, ambiție sau vreo fărâmă de spirit civic …", a scris Eugen Teodorovici pe Facebook.

