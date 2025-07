Elena Udrea, primele declarații după eliberare. Spune că a plecat în aplauzele femeilor pe care le-a lăsat în urmă: Le mulțumesc din suflet, le iubesc

Elena Udrea le-a mulțumit familiei, tuturor avocaților și apropiaților pentru sprijinul acordat.

„Cea mai bună echipă de avocați. Mulțumesc din tot sufletul. M-ați întrebat cum este. E minunat. În primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu că această încercare s-a terminat. A fost mult, e greu și o lună aici în penitenciar. Cu atât mai mult trei ani și patru luni, aproape patru ani cu totul.

Am considerat-o o încercare de la Dumnezeu prin care am trecut tot cu puterea Lui. Îi mulțumesc fetiței mele că a rezistat în toată perioada aceasta, că a venit de aproape 150 de ori în toți acești ani. Că și-a petrecut aproape patru ani din copilăria ei, toate sărbătorile, cele mai importante momente din viața ei în penitenciar, pentru a fi alături de mine.

Le mulțumesc mamei mele, soțului meu, tuturor celor care au fost lângă mine, avocaților mei (...)

”Voi rămâne aici, pentru că vreau să-mi cresc copilul în România, cu prietenii pe care și i-a făcut, cu familia”

Eu m-am întors în România când puteam să nu mă întorc. Cu nădejde, de bunăvoie, cu nădejdea că și eu voi fi rejudecată după ce, în 2018, CCR a spus că am fost judecată ilegal de completul de cinci judecători. Dar doar în cazul meu această judecare n-a mai avut loc. Și am ajuns în penitenciar. Dacă atunci am venit de bunăvoie și cu nădejde pentru justiția din țara asta, la fel voi face și acum. Voi rămâne aici, pentru că vreau să-mi cresc copilul în România, cu prietenii pe care și i-a făcut, cu familia”, a declarat Elena Udrea, la ieșirea din închisoare.

Ea a spus că nu va reveni în politică: „Gândindu-mă la experiența mea, nu îmi mai trece prin cap. Ca să fac o glumă, văzând cine face politică astăzi, mai că m-ar bate gândul. Dar e doar o glumă”.

Elena Udrea a mai spus, despre condițiile din penitenciar, că ”pușcăria este foarte grea”, referindu-se la condițiile femeilor încarcerate în Târgșor. ”10 dintre cele de aici sunt în amânări” afirmă ea, precizând că gradul de ocupare este de 138%, iar într-o camera de 8 paturi stau și 14 femei, ”iar în cameră sunt și 50 de grade”. Fostul ministru acuză că ”pușcăria nu te reabilitează”, ”nimeni nu le oferă nicio șansă” foștilor deținuți.

”Nu am vorbit cu Traian Băsescu, nu a fost pe lista persoanelor pe care le pot apela” a mai spus aceasta.

Ea a ieșit din Penitenciar în aplauze și le-a transmis femeilor care au rămas: ”Nu ați auzit aplauzele, strigătele? Le mulțumesc din suflet, le spun că le iubesc, am stat aproape 3 ani și jumătate aici, nu le uit”.

Despre ce va face în viitor, a spus: ”Sper să mă întrețină soțul o perioadă până-mi voi găsi ceva de lucru. (...) Cu siguranță, în mediul privat”.

