Dinescu, scrisoarea celui mai iubit dărîmător de biserici din istoria neamului românesc cu ocazia mirificelor sondaje

Scrisoarea celui mai iubit dărîmător de biserici din istoria neamului românesc cu ocazia mirificelor sondaje



Dragi pretini și tovarăși de luptă, vă conjur,

din iad, că doar nu credeți că-s la Athos,

să mă pupați cu multă milă-n c_u_r

că nu fac față la atîta patos.

Stați liniștiți la coadă cum ați stat

cînd v-am servit brînzica pe cartelă,

că io credeam că voi v-ați consolat

de cînd aveți Georgică și Cristelă.

În cinstea voastr-aș bea un Covagin,

cu Leana ce se scaldă în omagii

că zilnic Păunescu și Vadim

se gudură cînd îmi dau jos nădragii.



Şi sînt mișcat că v-amintiți ades

cum țopăiați de ziua mea pe ștrasse

că vă e dor de-al șaișpelea congres

și de absența cărnii de pe oase.

Că-n anu-n care s-au băgat lămîi

și ați țipat: „Doar una de căciulă!”,

am suferit de nu pot să vă spui

că mă durea cumplit în rapandulă.



Așa că vă-nțeleg că mă iubiți

fiindcă de voi m-a mai durut și-n freză

cînd marmeladei de pe biscuiți

i-am zis că-i o mîncare mic-burgheză.

Nespus mă bucur însă că aveți

memoria îngrozitor de scurtă,

așa cum cresc bulgarii castraveți

voi cultivați istoria în burtă.

