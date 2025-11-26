Dinescu, scrisoarea celui mai iubit dărîmător de biserici din istoria neamului românesc cu ocazia mirificelor sondaje

Poetul Mircea Dinescu vă invită să citiți „Scrisoarea celui mai iubit dărîmător de biserici din istoria neamului românesc cu ocazia mirificelor sondaje”:
Scrisoarea celui mai iubit dărîmător de biserici din istoria neamului românesc cu ocazia mirificelor sondaje
Dragi pretini și tovarăși de luptă, vă conjur,
din iad, că doar nu credeți că-s la Athos,
să mă pupați cu multă milă-n c_u_r
că nu fac față la atîta patos.
Stați liniștiți la coadă cum ați stat
cînd v-am servit brînzica pe cartelă,
că io credeam că voi v-ați consolat
de cînd aveți Georgică și Cristelă.
În cinstea voastr-aș bea un Covagin,
cu Leana ce se scaldă în omagii
că zilnic Păunescu și Vadim
se gudură cînd îmi dau jos nădragii.
Şi sînt mișcat că v-amintiți ades
cum țopăiați de ziua mea pe ștrasse
că vă e dor de-al șaișpelea congres
și de absența cărnii de pe oase.
Că-n anu-n care s-au băgat lămîi
și ați țipat: „Doar una de căciulă!”,
am suferit de nu pot să vă spui
că mă durea cumplit în rapandulă.
Așa că vă-nțeleg că mă iubiți
fiindcă de voi m-a mai durut și-n freză
cînd marmeladei de pe biscuiți
i-am zis că-i o mîncare mic-burgheză.
Nespus mă bucur însă că aveți
memoria îngrozitor de scurtă,
așa cum cresc bulgarii castraveți
voi cultivați istoria în burtă.
de Roxana Neagu