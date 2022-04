"Este un moment neplăcut pentru mine. Sper să nu îl mai trăiesc. Problema a venit din propriul partid. Nu pot să acuz PNL sau alt partid, pentru că trădarea a venit din propriul partid. Dar nu vreau să discut despre asta, nu m-am reîntors în politică pentru a ataca alţi lideri politici sau alte partide, ci pentru că ştiu că pot veni cu soluţii şi să ofer o altă alternativă de a face politică. Vreau un nou început pentru politica românească. Mai mult consens şi mai multă unitate în politică şi nu numai", a declarat Viorica Dăncilă la interviurile DC NEWS.

"Deci nu deschideţi doar o filă nouă, ci o carte nouă cu partidul ăsta!", a completat Bogdan Chirieac.

"Exact! În obiectivele partidului, în statutul partidului, se spune că suntem un partid patriotic şi cu credinţă autentică. Atunci când ai credinţă nu eşti înverşunat, nu jigneşti cu mare uşurinţă, nu faci mult rău. Credinţa presupune iertare şi iubire. Eu am iertat tot ce s-a întâmplat şi vreau să îmi arăt iubirea pentru ţară şi oameni", a mai spus fostul premier, actualmente preşedinte al partidului NOI.

Ce a spus Viorica Dăncilă la intrarea în partidul NOI

”Cred că mulți dintre d-vs v-ați întrebat dacă mai există o șansă ca România să ne aparțină. Mi-am pus și eu, de nenumărate ori, această întrebare, și da, cred cu convingere că acest lucru se poate realiza. Cum? Doar dacă fiecare dintre noi luăm decizii radicale.

Eu am luat acum această decizie. După 26 de ani de carieră politică în PSD, m-am hotărât să o iau de la capăt. De astăzi sunt membru al unei formațiuni politice noi. Partidul ”Națiune Oameni Împreuna” (NOI).

Un partid tânăr, cu oameni tineri, dar valoroși, oameni care au decis să nu mai stea deoparte. Nu a fost ușor ca după 26 de ani în care am activat în Partidul Social Democrat să fac acest pas. L-am făcut însă pentru că NU mă mai regăsesc în PSD, nu mai rezonez cu deciziile pe care actuala conducere le ia. Nu eu i-am trădat, ei ne-au trădat pe mulți dintre noi, au dezamăgit încrederea acordată de foarte mulți români. Mi-am asumat activitatea mea publică, cu bune și rele. De aceea, sunt convinsă că revenirea mea în politică va atrage și multe critici.

Însă, ca un om care își iubește țara, ca un bun român, nu pot sta deoparte când văd că lucrurile nu merg bine. Nu am ales să revin în politică pentru a crea sau a întreține divergențe cu cineva sau pentru a ataca celelalte formațiuni politice, chiar dacă am fost atacată cu încrâncenare și agresivitate, chiar din interiorul partidului din care făceam parte. Am revenit în politică pentru a crea consens, pentru un vis mai vechi în care politica poate fi și altfel, o politică în care interesul personal și cel de partid să fie înlocuit cu interesul național", a declarat atunci Viorica Dăncilă.CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News