De ce ”funcționează” creierul mai puțin atunci când aude limba maternă?

Ce efect are asupra creierului sunetul primei limbi învățate în copilărie? În termeni neștiințifici am putea spune, „liniștitor”. Chiar și la persoanele confortabile cu mai mult de o limbă, limba învățată devreme în viață are o dimensiune atât de familiară încât permite creierului un lux rar profitat: odihna.