David Popovici a câștigat a patra sa medalie de aur

Sportivul român a cucerit medalia de aur în finala probei de 100 m liber cu timpul de 47sec69/100 şi a obţinut al patrulea său titlu continental după cele de la 50 m liber, 200 m liber şi ştafeta de 4x100 m liber masculin, scrie Agerpres.



Mare favorit în finala de la 100 m liber, în care deţine titlul mondial de seniori, David Popovici şi-a respectat statutul de mare campion, a întors primul la 50 m (23sec06/100) iar apoi a accelerat impetuos şi a oprit cronometrul la 47sec69/100, depăşindu-i pe adversarii săi principali, britanicul Jacob Whittle şi cipriotul Nikolas Antoniou, care au completat podiumul, cu 96/100 respectiv 1sec98/100. David deţine recordul mondial de juniori la 100 m liber cu timpul de 47sec13/100.



Este a cincea medalie cucerită de David Popovici (CS Dinamo), antrenat de Adrian Rădulescu, la Europenele de la Otopeni, după aurul de la 50 m liber, 200 m liber, ştafetă 4x100 m liber băieţi şi argintul de la combinata mixtă de 4x100 m liber.



Anul trecut, la Europenele de juniori de la Roma, Popovici a câştigat aurul la 50 m liber, 100 m liber şi 200 m liber, precum şi argintul cu ştafeta de 4x100 m liber.



Delegaţia României a câştigat până acum opt medalii la CE de înot pentru juniori de la Otopeni: 5 de aur - ştafeta masculină 4x100 m liber (David Popovici, Vlad Stancu, Ştefan Cozma şi Patrick Sebastian Dinu), David Popovici la 200 m liber, 50 m liber şi 100 m liber, Vlad Ştefan Stancu la 1.500 m liber, şi 3 de argint - ştafeta mixtă de 4x100 m liber (David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Bianca Costea şi Rebecca Aimee Diaconescu), Bianca Costea la 50 m liber şi Vlad Stancu la 800 m liber.



Campionatele Europene de înot pentru juniori 2022 se desfăşoară la Complexul Olimpic de Nataţie Otopeni în perioada 5-10 iulie. La competiţie participă 494 de sportivi din 42 de ţări. România este reprezentată de 26 de înotători, 14 la masculin şi 12 la feminin.

David Popovici, sfat pentru părinți

David Popovici a povestit într-un interviu acordat Amaliei Enache de la Pro Tv, anul trecut, cum a ajuns să facă performanță, cine l-a ajutat în acest drum dificil și cât de important a fost rolul părinților săi în această poveste de succes. Popovici a mărturisit atunci că a fost alegerea lui să facă înot de performanță.

"Ai mei mi-au prezentat cam de ce e nevoie. Mi-au explicat cât să înțeleg și am ales să o fac mai serios. Și m-am ținut doar pentru că mi-a plăcut. Dacă într-un moment aș fi spus că nu îmi mai place, ai mei nu aveau nicio treabă, mă scoteau imediat. Și asta m-a ajutat foarte mult, faptul că nu m-au presat niciodată. Pentru că mi-a plăcut, m-au susținut foarte mult. La concursuri îmi făceau și bannere cu „David the dolphin boy” sau niște chestii destul de penibile. Mie îmi plăceau, acum mi se par penibile, dar mă făceau să mă simt foarte special. Eram locul 30-40 când am început eu la concursuri pe bune." a spus David Popovici.

"Toată lumea vorbește despre această maturitate a ta. De unde simți că vine?", l-a întrebat atunci Amalia Enache.

"De la ai mei. Este simplu din punctul meu de vedere. Sunt niște oameni simpli, cu bun simt și educați. Și dacă niște oameni că ei au copii nu pot să-i educe decât extrem de bine. (...) De mine s-a lipit înotul. Nu cred că m-am născut cu talentul acesta. A fost ceva ce am realizat când am intrat în apă.", a răspuns David Popovici.

