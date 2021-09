Dan Dungaciu: Nu interesează pe nimeni că România are apă în galoși. Nu este este treaba Bruxelles-ului

"Faptul că unele companii profită de slăbiciunea, incompetența, lipsa de moralitate, de prostia sau ticăloşia unora care sunt decidenţi în România nu este treaba Bruxelles-ului. Bruxelles are alte probleme. Bruxelles-ul politic, ăla important despre care vorbesc, acum are alte probleme, nu îl deranjează România. Că vin unii şi fac ce vor aici, că nu aplică regulile de acasă, din ţara lor, că se comportă altfel, inclusiv în est faţă de cum s-ar comporta în vest... Da, e adevărat, dar asta este o altă gamă de probleme, altă temă.

Problema României este că ea nu are un plan, o strategie. Nu ştie să se orienteze pentru că nu are reperele. (...) Noi nu putem să ordonăm haosul ăsta din jurul nostru pentru că nu ştim ce vrem. (...) România, neavând o strategie, neavând o viziune, gândind minor, rămâne o ţară minoră, mare şi bleagă, că ăsta este statutul nostru strategic, nu este prezentă în realitate pe aproape nicio zonă care să conteze. Nu interesează pe nimeni că România are apă în galoși, că românii trăiesc mai prost decât ar merita. Asta e problema noastră, dar din păcate...", a spus Dan Dungaciu, la DCNews.

Ursula von der Leyen vine în România

Prim-ministrul Florin Cîțu va avea luni, 27 septembrie, o întrevedere oficială cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Vizita la București a înaltului oficial european are loc în contextul finalizării evaluării Planului Național de Redresare și Reziliență al României.

Florin Cîțu, Ursula von der Leyen, și Klaus Iohannis vor vizita Spitalul Universitar de Urgență București, unde vor susține o conferință de presă comună.

”Pentru România, Planul Național de Redresare și Reziliență este nu doar documentul în baza căruia vom putea beneficia de o alocare de 29,2 miliarde de euro, ci și garanția că investițiile și reformele vor fi coordonatele următorilor ani. România se raliază, așa cum este firesc, obiectivelor ce caracterizează economiile dezvoltate: modernizarea infrastructurii de transport și medicale, economie verde, digitalizare. Apreciez colaborarea cu partenerii noștri europeni pentru definitivarea PNRR. Guvernul este pregătit să atragă fondurile de care va beneficia România și determinat să aplice programele de reformă”, a afirmat premierul Florin Cîțu.

Planul Național de Redresare și Reziliență este structurat pe 15 componente care acoperă șase piloni: tranziția verde; transformarea digitală; creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii; coeziunea socială și teritorială; sănătate, reziliență economică, socială și instituțională; politici pentru noua generație.

Emisiunea completă, în materialul video de mai jos: