Cum calculezi vârsta pisicii tale în ani omeneşti. E la fel ca la câini?

Pentru a calcula vârsta pisicii tale în ani omenești, trebuie să ții cont de faptul că procesul de îmbătrânire este diferit între oameni și animale. Formula uzuală nu este lineară; primele câteva luni de viață ale pisicii corespund unui număr mai mare de ani omenești, iar apoi rata de îmbătrânire încetinește, spun cei de la International Cat Care.

O metodă generală de a calcula vârsta pisicii tale în ani omenești este:

Pentru primul an de viață al pisicii, fiecare lună corespunde cu aproximativ șase luni omenești. Așadar, la finalul primului an, pisica are în jur de 6 ani omenești.

Pentru al doilea an, fiecare lună corespunde cu aproximativ patru luni omenești. Deci, la sfârșitul celui de-al doilea an, pisica are în jur de 4 + 6 = 10 ani omenești.

După aceea, fiecare an de viață al pisicii corespunde cu aproximativ 4 ani omenești.

Un exemplu: Dacă pisica ta are 3 ani în vârstă, calculul ar putea fi:

Primul an: 6 ani omenești

Al doilea an: 4 ani omenești

Al treilea an: 4 ani omenești

În total, pisica ta de 3 ani ar avea aproximativ 6 + 4 + 4 = 14 ani omenești.

Trebuie să reții că aceasta este doar o estimare aproximativă, deoarece ritmul de îmbătrânire variază și depinde de rasa pisicii tale dar şi de condiţiile în care trăieşte.

Calcularea vârstei câinelui în ani omenești este mai complexă decât simpla conversie. Pentru primii doi ani de viață ai câinelui, fiecare an corespunde cu aproximativ 10.5-12 ani omenești. Pentru fiecare an ulterior, fiecare an corespunde cu aproximativ 4-5 ani omenești.

