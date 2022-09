„Pentru că am vorbit despre investiții mari și istorice, mai avem o investiție. Ieri (n.r. luni, 19 septembrie), am deschis ofertele pentru stadionul de la Târgoviște. Avem șase ofertanți”, a spus Corneliu Ștefan, marți, în cadrul unui interviu acordat DCNews.

„Consiliul Județean a pus la dispoziție terenul aferent acestei investiții. 25 milioane lei co-finanțare din partea Consiliului Județean Dâmbovița. Asigurăm și toate utilitățile. Guvernul României, prin CNI, 310 milioane lei. Va fi un stadion modern, cu 12.000 de locuri, vor fi locuri de parcare. Va fi și un stadion de antrenament”, a spus Corneliu Ștefan.

Noul stadion va îndeplini condițiile necesare pentru a găzdui partide din prima ligă a fotbalului național, din competițiile europene, dar și meciurile naționalei de fotbal. De asemenea, se vor mai putea juca meciuri de rugby de nivel național și mondial, dar se pot organiza și competiții de atletism.

Noul stadion va avea:

12.012 locuri

pistă de atletism

434 locuri de parcare

spații pentru alimentație și comerț.

Iată cum va arăta stadionul:

Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, interviu la DCNewsTV

Citește și...

Județul Dâmbovița, proiect de anvergură în 52 de localități

Județul Dâmbovița a intrat într-un proces de dezvoltare extrem de complex privind reabilitarea și modernizarea conductelor de apă și canalizare din 52 de localități. Despre acesta a vorbit Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

„Reprezentați unul dintre județele din România cu un bun rezultat la atragerea de fonduri europene. 450 de milioane de euro pentru un proiect în județ“, a spus Bogdan Chirieac.

„E cel mai mare proiect din țară privind reabilitarea și modernizarea conductelor de apă și canalizare din 52 de localități, un proiect care se desfășoară prin Compania de Apă din Târgoviște. Este un proiect care este în desfășurare, am preluat o situație puțin mai grea, am trecut hopul cel mai important, am scos la licitație foarte multe loturi în care sunt incluse aceste localități și am intrat deja în linie dreaptă.

Vă dau o veste, chiar astăzi s-a înaintat ordinul de începere pentru primul lot privind execuția unor rețele de apă și canal în nouă localități. Astăzi încep, efectiv, lucrările“a replicat președintele CJ Dâmbovița.

„450 de milioane de euro sunt din exercițiul 2014 - 2020?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Pe Programul 2014 - 2020, dar acest proiect a fost prelungit până la finalizarea lui. Va fi prelungit până după 2023, pentru că avem aprobare și va fi fazată“, a spus Corneliu Ștefan.

„Deci nu trebuie să terminați totul în 14 luni“, a spus Bogdan Chirieac.

„Așa a fost ghidul inițial, în 2014, dar este imposibil să terminăm lucrările în mai puțin de un an și jumătate. Am primit aprobare, va fi fazat și cu siguranță vom termina aceste lucrări cât mai repede“, a adăugat președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News