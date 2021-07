Codrin Ștefănescu, către Rezist: Unde ați dispărut?

'Unde sunt reziștii mitingisti? Unde sunt luminițele, ong-urile sorosiste și actorași ratați cu portavoce? Unde sunt acum, când Capitala se scufundā in gunoaie, mizerie, șobolani? Când euro a depāsit infinitul și robor-ul e la cer? Când pensiile au înghețat, alocațiile s-au anulat, iar apa caldā in București a devenit un vis de demult? Unde sunt reziștii sā urle cā benzina aproape s-a dublat? Cā voucherele de vacanțā au dispārut și Horeca e in faliment?'

'Unde sunt reziștii sā protesteze cā guvernul lor a dat pânā acum câteva sute de ordonanțe? Și ziua, dar mai ales noaptea? Cā au fost numiți in funcții publice mii de penali, amante, rude și sponsori? Unde ați dispārut, securistoizilor? Ca sā inteleagā și ceilalți, care a fost misiunea voastrā mizerabilā!', a scris Codrin Ștefănescu, pe pagina sa de Facebook.

Haz de necaz. Idee pentru Sectorul 1: o nouă profesie. Cel mai tare video

Cel mai bogat sector al Capitalei, Sectorul 1, este plin de gunoaie și șobolani. În acest timp, primarul Clotilde Armand duce războaie cu mafia imaginară, din orice, mafie să fie, că-n rest oricum nu sunt bani pentru nimic. Mă întreb ce război duce cu elevii, cărora nu le dă bursele... Curios cum cel mai bogat sector al Capitalei nu are bani pentru nimic. În schimb, la Sectorul 1 domnesc războaiele în coaliție, dar și cu firmele contractate. Mai domnesc și gunoaiele, iar șobolanii sunt cei care se simt cel mai bine, sunt în largul lor. Se vede că economia este înfloritoare, au de unde alege.

Din păcate, e o economie bazată pe consum, dar ne consolăm cu ea. Șobolanii se închină la Clotilde Armand și se roagă să o țină buna coaliție în funcție cât mai mult și oamenii s-o voteze etern, pentru a ajunge să înoate în gunoaie. Însă, și această nouă ”civilizație” din Sectorul 1 trebuie să se adapteze și să conviețuiască în armonie cu omul și cu mediul. Așa că schimbarea ”de peisaj” adusă de primarul USR-PLUS vine la pachet și cu o nouă profesie, unică în țară, cea de dresor de șobolani. În cele din urmă, va fi o meserie bănoasă (și blănoasă, că doar nu vrea cineva să se trezească cu un colocatar gri-șobolan în pat, așa cum am văzut că s-a mai întâmplat.

Și dacă credeți că tot ce citiți mai sus e o ironie sau vreo glumă, urmăriți următorul video AICI!