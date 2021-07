Clotilde Armand, scandal în ședința de consiliu: Manipulare grosolană! Consilier: Încetați cu minciuna! Haos de nedescris

Iată schimbul de replici din ședința care a avut loc, astăzi, în Consiliul Local, conform Antena 3:

Clotilde Armand: Eu nu înţeleg foarte bine ce spuneţi, în sensul că, atunci când eraţi dumneavoastră viceprimar, bugetul alocat spitalelor a fost, în 2020, 3 milioane de lei, în 2019 - 5 milioane de lei, în 2018 - 8 milioane de lei. Adică, 8, apoi 5 şi apoi 3. Noi, aici, în acest Consiliu Local, am adăugat o sumă care este aproape de 12 milioane de lei şi suma aceasta va fi cheltuită.

Consilier: Da, am făcut amendamente pentru asta.

Clotilde Armand: Nu. Dacă iau media sumelor alocate, în cei patru ani de mandat PSD, ajungem la ceva care este super... - în jur de 5 milioane anual. Şi nu aţi făcut absolut nimic pentru aceste spitale. Chiar i-aţi încurcat. De fiecare dată când au avut nevoie să facă investiţii trebuia...

Consilier: Aţi vorbit cu managerii? Asta au spus managerii, că i-am încurcat?

Clotilde Armand: I-aţi încurcat, aşa este.

Consilier: Doamna primar, minţiţi! Cum puteţi să minţiţi? Vă rog frumos, încetaţi cu minciuna. Arătaţi ce puteţi face dumneavoastră. Autorizaţia de demolare pentru clădirea veche chiar eu am semnat-o pe 28 octombrie. Ce se întâmplă?

Clotilde Armand: Doamnă, nu ştiu ce aţi semnat, dar demolarea nu a avut loc...

Consilier: Eu ştiu ce am semnat. Dumneavoastră nu ştiţi, că nu ştiţi că aţi oprit paza la spital. Aţi spus că e fake news. Eu ştiu foarte bine ce vorbesc şi ce am semnat.

Clotilde Armand: Se poate să ştiţi ce aţi semnat...

Consilier: Am semnat autorizaţia de demolare a construcției pe 28.10.2020. Ce aţi făcut de atunci? Lăsaţi asta cu greaua moştenire. Da, ok, înţeleg că nu vreţi să intrați în dispută. Să vină doamna director şi domnul director de la economic. Am să îi adresez nişte întrebări.

Clotilde Armand: Nu a fost vorba niciodată să se întrerupă. Vă dați seama că nu am fi făcut acest lucru niciodată. Nu ştiu exact ce s-a întâmplat. A fost o manipulare grosolană pentru că paznicii au fost acolo, nu şi-au părăsit niciodată locul. Faptul că domnul director a hotărât să închidă o uşă sau să o redeschidă a fost decizia lui.

Consilier: Nu mai mințiți, nu mai dați vina pe înaintași! Arătaţi ce puteţi face dumneavoastră. Aţi dat, zilele trecute, o adresă că le opriţi paza - în curând şi la şcoli.

Consilier: Pagina Primăriei s-a transformat într-o adulaţie la adresa doamnei Armand. Este un haos de nedescris. Noi votăm ceva, în hotărâre e altceva, pe site e altceva. Ce să mai înţeleagă oamenii?