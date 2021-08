Cîțu, prins băut la volan în SUA. Profiler FBI: O faptă penală! Cu o astfel de pedeapsă nu ai voie să te întorci în SUA

Florin Cîțu a fost închis în SUA pentru două zile anul 2000, după ce a fost prins băut la volan. Mihaela Brooks, profiler FBI, susține că ceea premierul numește "o contravenție" este de fapt o faptă penală în SUA.

"Pedeapsa la delictul pe care la avut dânsul, pedeapsa penală este de minimum 48 de ore, deci 2 zile, pe lângă amendă. Nu este contravenție. Are și un cazier acum care încă este pe numele dânsului și ce mai trebuie știut, pe lângă pedeapsa pe care a avut-o, pe lângă încadrarea penală care a avut-o e considerată în Statele Unite și o faptă imorală. Îi atacă ca să spun așa, posibilitatea de a se întoarce în Statele Unite. Cu o astfel de pedeapsă în Statele Unite nu ai dreptul să te întorci.", a declarat Mihaela Brooks la Realitatea Plus.

"O faptă penală și o faptă imorală"

Mihaela Brooks a precizat că Florin Cîțu ar fi putut fi prins în urma unui control de rutină al polițiștilor sau în urma unor suspiciuni pe care oamenii legii le-ar fi avut în privința sa. Totodată, aceasta e explicat că pedeapsa pe care a primit-o premierul se dă fie în cazul în care ai fost prins la volan cu o alcoolemie mai mare de 0,8, fie în cazul în care în urma testelor s-a constat că ai consumat și alcool, și droguri.

"Sunt posibile ambele variante. De exemplu, poate să te oprească doar pentru că are o cauză probabilă, i s-a părut că ceva nu este în regulă, deci are tot dreptul să te oprească. Nu știu care a fost motivul în cazul domnului premier, dar poate să te oprească și pentru un control de rutină să îți ceară actele la control. Consumase alcool și de fapt ceea ce prevede legea pentru operarea unui vehicul sub influență, deci i s-a făcut testul atunci pe loc. Sunt două posibilități, ori a avut alcool în sânge combinat cu droguri sau cantitatea de alcool în sânge a fost peste limita legală de 0,8. Este o infracțiune gravă. (...) Am înțeles că dânsul a plătit și o amendă. Asta înseamnă că a fost la prima abatere atunci când a fost prins, dar este o faptă penală și o faptă imorală. A pledat și vinovat. ",a mai spus profilerul FBI.

VEZI ȘI: Cîţu, prins băut la volan în SUA. Poliţia Română, mesajul zilei pentru şoferi