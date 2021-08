Cîţu, prins băut la volan în SUA. Poliţia Română, mesajul zilei pentru şoferi

"În urma unui accident rutier nu există întotdeauna doar pagube materiale! Un fier se poate îndrepta, repara, o piesă se poate schimba sau vopsi, dar o mână sau un picior…ba!

Conduceți prudent! Conduceți regulamentar! Și nu uitați…spuneți NU alcoolului la volan!", a scris Poliţia Română pe Facebook.

Cîţu, prins băut la volan în SUA

El a fost întrebat, la finalul şedinţei de Guvern, cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost "închis" două zile pentru că ar fi condus "sub influenţa drogurilor sau a alcoolului".

"Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este „a misdemeanor”, este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, informează Agerpres.

Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca ministru al Finanţelor şi, ulterior, premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".

Rareş Bogdan nu ştia

Rareș Bogdan a afirmat, la Antena 3, în emisiunea Cătălinei Porumbel, că nu știa despre gestul lui Florin Cîțu de a conduce sub influența băuturilor alcoolice și despre sentința primită. El a afirmat că și el, când era copil, ”aveam calitatea de a merge la olimpiade, dar, în același timp, ”calitatea” de a mă bate în curtea școlii”. ”S-ar putea ca, la un moment dat, când voi candida și eu la o poziție mult mai importantă decât cea de europarlamentar, să apară o situație în care am fost pedepsit de dirigintă sau de directorul școlii”. ”Florin a fost un tânăr student” a spus Rareș Bogdan despre acel moment prin care a trecut actualul premier.