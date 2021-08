Cîțu, închis în SUA. Chirieac: Probabil că Iohannis avea, de la bun început, tot dosarul cu informaţii

"Nu cred că președintele Klaus Iohannis îl va demite pe domnul Cîțu. Până acum, ar fi trebuit să existe o reacţie oficială din partea Palatului Cotroceni în legătură cu prim-ministrul, ori de sprijin, ori de "nesprijin", ceva, orice. Nu există nimic. Ceea ce înseamnă că la Palatul Cotroceni se doreşte, probabil, ignorarea totală a acestui eveniment de către preşedinte. Ne vor mai deranja pentru un vot în 2024. În rest, nu interesează acest aspect. Dacă era de schimbat Cîțu, era schimbat până acum, fiindcă dacă noi avem aceste informaţii şi văd că le primim aşa cu linguriţa - întâi ştirea, azi dosarul, mâine nu ştiu ce-o mai fi - probabil că Excelenţa Sa, preşedintele Iohannis, are, de la bun început, tot dosarul cu informaţii. În opinia mea, din momentul în care a apărut public, cu siguranţă. Dacă vreţi, inclusiv pe parteneriat strategic cu autorităţile din SUA", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, în emisiunea Decisiv, prezentată de Cătălina Porumbel la Antena 3.

"I s-a spus: "Trebuie să recunoşti, dar hai să o minimalizăm"

"Era genul de faptă care putea fi dezumflată mediatic încă de la intrarea în politică. Domnul Cîțu explica, într-o emisiune la Capatos, cum a fost el în America, ce a păţit. Florin Cîțu nu a fost sincer atunci când a spus că a fost o contravenţie. De fapt, acolo era o infracțiune cât casa. Din primul moment, i s-a spus: "Domnule, trebuie să recunoşti, e un munte de dovezi împotriva ta, dar hai să o minimalizăm că este contravenţie". Problema este că - lăsaţi-ne pe noi, presa independentă, că noi ne facem treaba atât cât putem şi cât o să mai putem - presa apropiată domniei sale subliniază toate nefăcutele domnului Cîțu, ceea ce e greu de înţeles", a mai spus Bogdan Chirieac.

Cîțu acuză lupta politică

"Este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus. A fost o greşeală. Repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este. A trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".

Acest articol reprezintă o opinie.