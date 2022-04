Ciolacu, despre Dăncilă: Cel mai frică în politică îmi este de penibil

Întrebat despre demersul acesteia, Marcel Ciolacu, președintele social-democraților, a răspuns: „Mie cel mai frică în politică îmi este de penibil!”

„Mie cel mai frică în politică îmi este de penibil. Cred că v-am răspuns cu tot. Cu Victor Ponta am o discuție ca și persoane fizice, n-am avut până acum o discuție aplicată în vederea unei colaborări politice. (...) PSD-ul e PSD, restul... invenții și încercăm să atacăm anumite nișe”, a spus, joi, la Digi24, Marcel Ciolacu, despre demisia din PSD a Vioricăi Dăncilă și despre posibile colaborări cu formațiuni conduse de foști lideri social-democrați.

„Eu sigur nu o să-mi fac vreun partid politic vreodată. Prefer să ies la pensie în picioare”, a subliniat Marcel Ciolacu.

Amintim că, la sfârșitul lunii martie, Viorica Dăncilă a anunțat că s-a înscris în Partidul Națiune Oameni Împreună.

Coaliția de guvernare analizează varianta amânării ratelor la bănci, spune Marcel Ciolacu.

„Există această variantă, nu pot să mint. Există această variantă. Luni se va detalia. Ea a fost discutată și cu băncile, deși a ajuns la un acord”, a spus președintele PSD, Marcel Ciolacu, despre varianta amânării ratelor la bănci.

„Important este că am ajuns la un consens, important este că am constatat cu toții necesitatea și, repet, cel mai important este că colaborăm și vorbim despre oportunitățile, nu numai despre necazurile pe care le are România în acest context geopolitic”, a declarat Marcel Ciolacu.

De asemenea, a spus că și programul de șomaj tehnic va fi prelungit.

Totodată, Marcel Ciolacu a amintit de proiectul parlamentarilor social-democrați ca salariul minim în agricultură să fie de 3.000 de lei, similar cu sectorul construcțiilor.

Liderii coaliției de guvernare au analizat, marți, forma finală a pachetului de măsuri economice și sociale pregătite pentru protejarea populației și economiei de efectele crizelor pe care le traversează România. Ei vor prezenta, lunea viitoare, la Palatul Parlamentului aceste măsuri.

