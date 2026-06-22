Cîmpeanu, propus la Apărare în Guvernul Veștea, mesaj ferm: „Prețul excluderii din PNL este unul trist, dar acceptat”

Ministrul propus pentru Apărare, Sorin Cîmpeanu, a afirmat, luni, că nu se va retrage din Guvernul Veştea, menționând că va continua "până la capăt", fiind pregătit să accepte şi excluderea din PNL.

Ministrul propus pentru Apărare, Sorin Cîmpeanu, a declarat, luni, că nu se va retrage din Guvernul Veştea şi va continua "până la capăt", menţionând că este pregătit să accepte şi excluderea din PNL.

"Este decizia fiecăruia, după cum decizia mea este aceea de a continua până la capăt proiectele. Aşa am făcut şi aşa voi face şi acum", a afirmat ministrul propus al Apărării, întrebat dacă se gândeşte să se retragă având în vedere că liderul AUR, George Simion, a spus că partidul său nu va vota Guvernul Veştea.

Întrebat dacă este pregătit să fie exclus din PNL având în vedere decizia Congresului de a-i exclude pe liberalii care sunt pe lista Guvernului, el a răspuns că este pregătit să plătească acest preţ.

Cîmpeanu își asumă ruptura de PNL: „Dacă acesta e prețul, îl voi plăti”

"Dacă excluderea din Partidul Naţional Liberal, un lucru trist pentru mine, va fi preţul pe care va trebui să-l plătesc pentru a-mi manifesta convingerea în importanţa instalării unui guvern al României, atunci da, sunt pregătit să plătesc acest preţ şi să accept excluderea", a adăugat Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu a menţionat, legat de faptul că Guvernul nu ar trece fără voturile de la AUR, că "sunt voturile parlamentarilor români".

"Vom vedea care va fi rezultatul. Eu ştiu că cei de la AUR au fost aleşi în Parlamentul României de către cetăţenii români cu drept de vot. Îmi place să cred că sunt şi opţiuni mai avantajoase, dar în momentul de faţă, dacă înţelegem nevoia de instalare a unui guvern stabil, înţelegem toate lucrurile în care fără un guvern stabil România nu se va putea pronunţa şi nu va putea apăra interesele României, atunci trebuie să alegem cea mai bună soluţie dintre cele existente. Am văzut foarte bine că un guvern tehnocrat nu poate fi instalat, deci trebuie un guvern politic, iar un guvern politic în configurarea pe care o ştiam cu toţii până acum câteva zile s-a dovedit că de asemenea nu poate fi instalat. Sigur, ar mai fi soluţia alegerilor anticipate, dar până atunci trebuie făcuţi o serie de paşi", a explicat Cîmpeanu.

Cîmpeanu apără formula guvernamentală propusă: „Care este alternativa mai bună?”

Întrebat dacă este bine să avem un guvern care trece cu voturile unui partid care a votat în trecut în Parlament contra unor proiecte strategice pentru apărare, Sorin Cîmpeanu a spus: "Am ascultat de foarte multe ori această idee, pot fi de acord, dar care este varianta mai bună?".

"Am înţeles ce nu trebuie să facem, dar are cineva idee de ce trebuie să facem pentru a avea un guvern stabil?", a transmis el, adăugând că este de acord ca acest guvern să treacă cu "voturile celor aleşi în Parlamentul României".

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluţii - una prevede că participarea membrilor partidului la construcţia unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor, iar cealaltă se referă la solicitarea privind demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi Alinei Gorghiu.

Vezi și - Vot Guvern Veștea/ Informații LIVE: Se votează sau nu Executivul astăzi? Audierile continuă