Chirieac spune care e cea mai elegantă soluție de a se ieși din criza politică

„În Parlamentul României trebuie să se facă politică de nivel înalt. Cei 122 care și-au dat acordul pentru această moțiune ar trebui luați în seamă. Așa cum stau lucrurile acum, probabil că moțiunea se va bloca”, în opinia analistului politic Bogdan Chirieac. „Depunerea unei moțiuni de cenzură, care este o chestiune pur democratică, devine o chestiune ridicolă”, a mai spus acesta, luni, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

Liderii USR PLUS au anunțat că miniștrii formațiunii își vor depune demisiile la începutul acestei săptămâni. Întrebat, ulterior, ce înseamnă pentru Guvern dacă miniștrii USR își dau demisia, Bogdan Chirieac a spus: „Este cea mai elegantă soluție de a se ieși din această criză. În momentul în care demisionează din Guvern, în 45 de zile trebuie să vină în Parlament domnul Cîțu la un vot de încredere. Și acolo, dacă USR PLUS își menține poziția, Guvernul cade de drept”, a explicat analistul.

Amintim că reprezentanții USR PLUS au anunțat, vineri, 3 septembrie, că au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Decizia a fost anunțată la Parlament, după ședința coaliției de guvernare care s-a încheiat fără ca PNL, UDMR și USR PLUS să ajungă la un compromis. Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au fost convocate din nou pentru luni, la ora 12:00, pentru a stabili calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură depuse vineri noaptea de parlamentarii USR PLUS şi AUR. Iniţial, Birourile permanente reunite ale celor două Camere fuseseră convocate vineri, la ora 23:00, dar şedinţa nu a avut loc din lipsă de cvorum, prin urmare a fost amânată pentru sâmbătă. Însă nici sâmbătă nu a fost întrunit cvorumul necesar, şedinţa fiind programată pentru luni.

De asemenea, amintim că președintele Klaus Iohannis va avea o întâlnire, luni, la ora 12.30, cu premierul Florin Cîțu, tema discuțiilor fiind criza guvernamentală. Întâlnirea va avea loc la Palatul Cotroceni.