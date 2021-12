Certificat COVID. Laura Vicol: Nu sunt de acord cu desfacerea contractului de muncă. Rafila, soluție

„Niciodată în România nu s-ar fi ajuns la aceste discuții (n.r. controverse legate de certificatul verde), dacă nu s-ar fi pornit greșit din prima. Și aici mă refer la campania de vaccinare. Vorbim și de culcatul pe ureche atunci când a fost vorba de spitale în care nu existau paturi și tratamentele necesare. În farmaciile din afară găsiți tratamente care pot ajuta omul care nu are simptome puternice în momentul în care se îmbolnăvește. În România, avem o problemă din acest punct de vedere. Eu personal nu sunt de acord cu desfacerea contractului de muncă în momentul în care nu ai acest certificat vedere în care nu intră testarea. Dacă omul alege să nu se vaccineze, este alegerea lui, însă trebuie să se testeze. Sunt pro-vaccinare, dar în aceeași măsură nu îi judec pe cei care aleg să nu o facă”, a spus Laura Vicol în cadrul unui interviu acordat DCNews.

Laura Vicol: Am avut COVID

„Teorectic și normal, oamenii trebuie să se vaccineze, pentru că este o boală nenorocită. A omorât atâția oameni. Eu am avut COVID. Am rămas fără gust și miros. Mi-am îmbolnăvit familia acasă, pentru că nu știam că am. Toate testele PCR erau negative. M-am vaccinat pentru că am dorit să o fac, nu pentru că am crezut în campania de vaccinare. Mi-am vaccinat și copiii când erau mici. Am foarte multă încredere în medici și specialiști, nu stau să mă uit pe Facebook. Am încredere în medici și punct! Am mulți prieteni medici, am discutat cu ei. Am luat această hotărâre pentru binele meu și al familiei”, a subliniat Laura Vicol.

„Revin: este alegerea persoanei respective să nu se vaccineze, dar în același timp trebuie să arate o siguranță celor aflați în jurul lui (n.r. prin testare)”, a reiterat Laura Vicol.

Laura Vicol: „Rafila va găsi o soluție bună și echilibrată”

„Sunt convinsă că domnul Rafila va găsi o soluție bună și echilibrată pentru toată lumea. Noi trebuie să oferim, în acest moment, echilibru și rațiune. Lăsați patima, jocurile politice, atacurile în spate, haideți să construim!”, a mai spus Laura Vicol.