Ce a făcut Darău acum 20 de ani credea că îl va ajuta ca ministru. Realitatea a bătut orice așteptare

În 2026, ca ministru, descoperă că instituția pe care o conduce nu folosește astfel de sisteme. O poveste reală despre România din anul 2026.

În timp ce România vorbește despre digitalizare și reforme prin PNRR, realitatea spune o altă poveste. Ministrul Economiei, Irineu Darău, descrie o situație pe care o consideră „frustrantă”. A pornit de la o experiență personală.

Irineu Darău a zis, la DC News, că, în urmă cu două decenii, lucra la dezvoltarea unor soluții informatice moderne, iar astăzi, ajuns în funcție, a descoperit că aceste instrumente lipsesc chiar din instituția pe care o conduce.

Totuși... vine și cu o veste bună. În România va exista un punct unic de licențiere industrială.

„Faptul că în România va exista un punct unic de licențiere industrială este foarte important. Este o obligație asumată prin PNRR să finalizăm acest proiect. Va însemna o platformă online unde un investitor, fie el străin, român sau chiar o persoană fizică, va putea să aplice pentru autorizări. Intră pe platformă, selectează tipul de activitate pe care dorește să o desfășoare, își alege codurile CAEN necesare și completează un formular cu datele cerute, fără să mai fie nevoie să meargă la ghișeu. În spatele acestei platforme vor funcționa 19 instituții care vor emite toate avizele necesare.

Este un pas înainte. Primul pas este digitalizarea. Pentru că, inclusiv în propriul minister, le spun funcționarilor că, atunci când lucrurile vor fi digitalizate cum trebuie, primul lucru este să știi unde se află un aviz și cine îl gestionează”, a zis Irineu Darău în emisiunea „Ce se întâmplă” cu Răzvan Dumitrescu și Bogdan Chirieac.

„Vă dați seama cât de frustrant este pentru mine? Vă spun ceva ce nu am mai spus. Cum e ca, la 20-21 de ani, la a doua experiență profesională, în 2007, la o companie, în București, să lucrezi la dezvoltarea unui software de management al documentelor, iar în 2026 să ajungi ministru și să constați că în propriul minister nu este folosit un astfel de sistem, deși vorbim despre un minister care este și al Digitalizării?

Nu vreau să fac antireclamă. Eu îmi propun niște obiective și voi forța anumite evoluții. Dar gândiți-vă: Un tânăr, acum 20 de ani, scria software de management al documentelor, iar două decenii mai târziu, același om, ajuns ministru, găsește un minister practic nedigitalizat. Este o problemă”, a zis Irineu Darău la DC News.

