DCNews Lifestyle Ce este tahini și de ce a ajuns un ingredient de bază în tot mai multe bucătării
Data publicării: 11:41 12 Apr 2026

Ce este tahini și de ce a ajuns un ingredient de bază în tot mai multe bucătării
Autor: Giorgi Ichim

tahini tahini - Foto: Freepik

Tahini este unul dintre acele ingrediente simple, dar extrem de versatile, care apar în unele dintre cele mai cunoscute preparate din lume, de la hummus și baba ghanoush până la halva.

Tahini este o pastă obținută din semințe de susan măcinate.

Este considerat un ingredient de bază în bucătăria mediteraneană și apare frecvent și în preparate tradiționale din Asia, Orientul Mijlociu și Africa.

Este foarte versatil și poate fi servit ca dip, tartinabil sau condiment.

Are, de obicei, o textură fină, asemănătoare untului de nuci, însă gustul este mai puternic și mai sărat, fiind descris adesea ca ușor amar.

Ce conține tahini din punct de vedere nutrițional

Tahini este relativ sărac în calorii, dar bogat în fibre, proteine și mai multe vitamine și minerale importante.

Tahini este o sursă foarte bună de cupru, un oligoelement esențial pentru absorbția fierului, formarea cheagurilor de sânge și reglarea tensiunii arteriale.

Este bogat și în seleniu, mineral care ajută la reducerea inflamației și susține sănătatea sistemului imunitar, dar și în fosfor, implicat în menținerea sănătății oaselor.

Ce beneficii poate avea tahini

Datorită profilului său nutrițional, tahini a fost asociat cu mai multe beneficii pentru sănătate.

Poate susține sănătatea inimii

Semințele de susan, ingredientul principal din tahini, au un efect puternic asupra sănătății inimii prin reducerea unor factori de risc precum tensiunea arterială mare, trigliceridele și colesterolul LDL, considerat „rău”.

Într-un studiu din 2014, 50 de persoane cu osteoartrită au urmat timp de două luni tratamentul standard, fie cu, fie fără adaos de 40 de grame de semințe de susan pe zi.

La final, participanții care au consumat susan au avut reduceri semnificative ale trigliceridelor și colesterolului LDL, comparativ cu grupul de control.

Potrivit unei analize a opt studii, semințele de susan pot reduce și tensiunea arterială sistolică și diastolică, ceea ce ar putea contribui la prevenirea bolilor de inimă și a accidentului vascular cerebral.

Pentru că tahini este făcut din semințe de susan măcinate, aceste concluzii sunt considerate relevante și pentru această pastă.

Poate reduce inflamația

Inflamația acută este o parte importantă a răspunsului imun, însă inflamația cronică este asociată cu afecțiuni precum cancerul, diabetul și bolile autoimune.

Unele cercetări sugerează că semințele de susan pot proteja împotriva inflamației.

Într-o meta-analiză din 2021, persoanele care au consumat zilnic semințe de susan sau produse din susan au avut niveluri reduse de interleukină-6, o proteină implicată în inflamație.

Într-un alt studiu, administrarea de ulei de susan la șoareci a redus nivelul mai multor markeri inflamatori după doar trei luni.

Ar putea proteja împotriva cancerului

Tahini conține sesamol, un compus natural din semințele de susan despre care se crede că are proprietăți anticancerigene.

Un studiu de laborator a arătat că sesamolul a blocat creșterea și răspândirea celulelor de cancer hepatic.

Alte cercetări pe animale și în laborator sugerează că acest compus ar putea acționa și împotriva celulelor de cancer de piele, colon și col uterin.

Totuși, cercetarea actuală este limitată la studii pe animale și în laborator, care au analizat efectele unui singur compus din tahini. Sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege cum poate influența tahini cancerul la oameni.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Austria activează subvenţiile pentru facturile de energie electrică din industrie fără să mai aştepte măsurile UE
Publicat acum 26 minute
Unde petrec românii Sfintele Paşti. Sondaj DC News cu procent covârşitor
Publicat acum 43 minute
Accident grav în Caraş Severin. Un bărbat a murit, alte patru persoane sunt rănite
Publicat acum 50 minute
Clasamentul destinațiilor din Bulgaria: Nessebar, Sofia și Varna, în top 2025. 5 locații au atras jumătate din totalul turiștilor
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Ce este tahini și de ce a ajuns un ingredient de bază în tot mai multe bucătării
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 10 minute
Horoscop 12 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 58 minute
BANCUL ZILEI: Ursul și vulpea au devenit prieteni
Publicat acum 4 ore si 9 minute
Mihai Trăistariu, șocat de prețuri. Cât a plătit impozit pe apartamentele de la mare: Sunt mincinoși! Mi-a înghețat inima
Publicat acum 7 ore si 2 minute
Live Text/ Alegeri parlamentare Ungaria. Viktor Orban vs Peter Magyar. Prezenţă masivă la vot
Publicat acum 4 ore si 45 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 44. Negocierile dintre SUA şi Iran s-au încheiat fără acord
 
orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
