Ce a făcut o femeie după ce câinele vecinilor și-a făcut în mod repetat nevoile pe gazonul ei. "Am umplut-o pe jumătate și am aruncat-o!"

O femeie și-a atins limita răbdării după ce câinele vecinei a continuat să-și facă nevoile, zi de zi, pe gazonul ei. După nenumărate discuții cu proprietara patrupedului pentru a rezolva această problemă, aceasta a hotărât să se descurce singură și a surprins pe toată lumea cu gestul său.

Într-o zi, frustrată la culme, femeia a hotărât să se răzbune. A strâns toate excrementele câinelui într-o găleată și le-a aruncat peste gard, direct în curtea vecinilor, oferindu-le astfel un "cadou" mai puțin plăcut. Această întâmplare a fost împărtășită pe Reddit, unde internauții au fost uimiți de gestul femeii. „Cu câțiva ani în urmă, în casa de lângă mine a locuit o doamnă. Era chiriașă și abia se mutase. Problemele au început când câinele ei, un pudel extrem de neîngrijit, a început să-și facă nevoile pe gazonul meu. Nu am văzut-o niciodată pe femeie plimbându-și animalul de companie. Dormitorul meu are ferestrele spre casa vecină, iar într-o dimineață am văzut-o pe această doamnă cum a deschis poarta care dă spre curtea mea și a lăsat câinele să intre. Animalul și-a făcut nevoile și a ieșit.”, a povestit femeia.

Știind că trebuie neapărat să rezolve această problemă și s-a dus la vecina ei, rugând-o să încerce să pună capăt acestei situații. Cu toate acestea, vecina nu a luat în considerare solicitarea și câinele a reintrat în curtea femeii. „În primăvara următoare, mă apucasem să fac curat în curte și am văzut că tot gazonul era plin de mizerie lăsată de la câine. A fost dezgustător. Iarba era pătată și atunci m-am enervat cumplit. Am strâns toată mizeria și am pus-o într-o găleată, cam până la jumătate. Am aruncat apoi excrementele peste gard, direct la ea în curte. Recunosc că mă simt jenată de acțiunile mele. Și, de parcă asta nu era destul de rău, am văzut că la 10 minute după ce am făcut asta, vecina mea a primit o vizită de la niște prieteni. Toate excrementele erau înșirate în curtea ei când au venit. Când a ieșit din casă i-am spus ce am făcut și ea mi-a spus că și-a ținut câinele departe de gazonul meu. Dar i-am arătat fereastra dormitorului meu și i-am spus cum am văzut-o în fiecare dimineață cum își bagă câinele în curtea mea. Prietenii ei, care au asistat la discuție, erau vizibil inconfortabili. Cert e că după această discuție nu am mai văzut niciun excrement pe gazon și lucrurile s-au rezolvat”, a continuat femeia.

Internauții au fost uimiți de gestul făcut de femeie, însă au lăudat-o pentru răzbunare, cei mai mulți spunând că și ei ar fi făcut la fel. „Nu ai făcut nimic greșit. Doar i-ai plătit cu aceeași monedă. Bravo!”/ „Ai fost chiar politicoasă! Eu aș fi băgat toată mizeria în cutia poștală”/ „Poate așa se învață minte. Sigur a făcut același lucruri și în celelalte locuri unde a locuit” - sunt doar câteva dintre sutele de comentarii la postarea de pe Reddit.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News