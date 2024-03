Cât costă casa lui Freddie Mercury, scoasă la vânzare după 44 de ani

Casa londoneză a lui Freddie Mercury, solistul trupei britanice Queen, în care a trăit în ultimul deceniu al vieții, va fi scoasă la vânzare, prntru prima dată în aproape jumătate de secol, notează AP News.

Garden Lodge, sanctuarului artistului care ne încântă și la zeci de ani de la moartea sa, este o casă neo-georgiană, din cărămidă din cartierul luxos Kensington, este scoasă la vânzare de Knight Frank pentru oferte care depășesc 30 de milioane de lire sterline.

Freddie Mercury a cumpărat această casă îm 1980, anul în care a fost realizat cel de-al optulea album de studio, The Game, cu hiturile celebre Play the Game, Another One Bites the Dust, Crazy Little Thing Called Love sau Save Me, album care a ajuns în vârful topurilor muzicale, britanice și mondiale.

Potrivit ”Mercury: An intimate biography of Freddie Mercury”, Garden Logde, listată la mai mult de 500.000 de lire sterline, ar fi fost cumpărată cu ”banii jos”.

”Am văzut casa, m-am îndrăgostit de ea și, într-o jumătate de oră, era a mea", s-a lăudat Freddie Mercury, potrivit cărții menționate.

Freddie Mercury a făcut renovări ample la casă, iar pe pereții acesteia a expus opere de artă prețioase, inclusiv piese de Picasso, Dalí și Matisse.

”Îmi place să fiu înconjurat de lucruri splendide. Vreau să duc o viață victoriană, înconjurată de o dezordine rafinată”, a mărturist Freddie Mercury.

Trebuie menționat că locuința sa va fi scaosă la vânzare, însă nu și lucrările de artă.

FOTO: captură Twitter

Aproape 1.500 de articole din casa lui Mercury, scoase la licitație

Amintim că anul trecut, aproape 1.500 de articole din casa lui Freddie Mercury, care îi aparțineau lui Mary Austin, prietena artistului, dar și fosta sa logodnică, au fost scoase la licitație de aceasta.

”Mary Austin a trăit cu colecția și a îngrijit colecția de mai bine de trei decenii”, a declarat gabriel Heaton, sprecialist în cîrți și manuscrise la Sotheby's.

Astfe, pianul la care Freddie Mercury a compus cele mai multe dintre hiturile formației Queen a fost vândut cu două milioane de euro, în timp ce manuscrisul cu versurile capodoperei Bohemian Rhapsody a fost adjudecat cu 1,6 milioane de euro, o sumă peste așteptări.

Citește și: ”Mongolian Rhapsody”? O ciornă scrisă de mână sugerează că Freddie Mercury considera un titlu alternativ pentru legendarul hit al trupei Queen

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News