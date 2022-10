Care este diferența dintre cardul de credit și cardul de debit

Pe cardul de debit ţii banii tăi, adică salariul, pensia, economiile. Alimentarea este făcută de către angajatori, alte persoane sau instituţii de la care urmează să se încaseze sume de bani. Alimentarea cardurilor de debit cu anumite sume de bani este oricând posibilă la orice agenţie sau sucursală.

Cardul de credit ("cardul de cumpărături") e un împrumut oferit de instituţiile de credit, cu dobândă destul de mare. Sumele sunt obţinute exclusiv pe baza calculelor şi analizelor băncii în funcţie de venitul şi bonitatea solicitantului.

Un avantaj important al cardurilor de credit îl reprezintă posibilitatea de rambursare a sumei utilizate într-o perioadă mai îndelungată. Astfel, doar o parte relativ mică din suma cheltuită trebuie restituită lunar (de regulă, între 3% şi 10%), scrie capital.ro.

Utilizat corespunzător, costul cardului de credit este mult mai mic decât al altor surse de finanţare individuale prin credit. Însă, dacă este folosit necorespunzător, cardul de credit scoate la iveală dobânzi exorbitante şi comisioane foarte mari.

ROBOR iar crește. Avertismentul guvernatorului BNR către bănci pare că a expirat

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut luni la 8,19% pe an, de la 8,18% pe an, vineri, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), scrie Agerpres.



La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 8,30% pe an, de la 8,29% pe an anterior, iar ROBOR la 12 luni a rămas la nivelul de vineri, de 8,41% pe an.



În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 4,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,65%.



În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Amintim că după ce guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a transmis, într-o declarație publică, că băncile au cam sărit calul cu ROBOR-ul, dobânda a început să scadă, asta până recent, când și-a reluat vertiginos ascensiunea.

