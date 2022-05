Băsescu, ironie după accidentul din București: Au venit cu trupele DIAS să mă ia

”Au venit cu trupele DIAS să mă ia! Sunteți cumva conducător auto? Prima dată când loviți o oglindă să mă sunați ca să știți ce aveți de făcut!”, i-a spus ironic Traian Băsescu, într-o intervenție telefonică, prezentatoarei Simona Gheorghe, duminică seară, la România TV.

”Doamnă, povestea este în felul următor: Eram la intersecție. Am intrat pe breteaua de la semafor, ca să ies în bulevard că aveam treabă și am acroșat o oglindă. Eu am stat la fața locului aproximativ o oră ca să găsesc proprietarul mașinii sau conducătorul auto. Curtea era închisă, cu lacăt pe ușă. Am trimis pe cineva să întrebe la un restaurant de alături dacă știe a cui e mașina. Nu a știut nimeni. Apoi, m-am dus la birou. Am redactat un mic bilețel și m-am întors la locul accidentului. L-am pus în parbriz și m-am dus la Poliție ca să declar accidentul.”, a mai spus Traian Băsescu.

Amintim faptul că Traian Băsescu a provocat, duminică dimineață, în jurul orei 10.30, o tamponare ușoară cu un autoturism parcat pe o stradă din Sectorul 2 din București.

Băsescu riscă să fie sancționat

Fostul președinte a mers să raporteze accidentul la Brigada Rutieră, pentru a soluționa aceste aspecte, potrivit legii. Șoferul Traian Băsescu riscă să fie sancționat cu 3 puncte de penalizare și cu o amendă în valoare de 590 de lei, după ce victima acestui accident se va prezenta la Biroul de Accidente Ușoare.

De asemenea, Traian Băsescu a fost testat cu aparatul etilotest și rezultatul a fost 0.

