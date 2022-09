Antena 1, anunț legat de emisiunea lui Dani Oțil și Răzvan Simion: Obişnuiam să glumim când lumea ne întreba cum mai rezistăm

Duminica aceasta, echipa Super Neatza cu Răzvan şi Dani le pregăteşte telespectatorilor o ediţie specială a emisiunii, şase ore de live, de la 09.00 şi de la 17.00, la Antena 1. Şefii dimineţilor sărbătoresc întoarcerea celor mai tari Chefi la cuţite... şi mai ascuţite, show ce va avea premiera-maraton duminică, de la 20.00, şi luni, marţi şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1.

Răzvan, Dani şi întreaga echipă Super Neatza revin din această duminică în platoul emisiunii şi nu oricum, ci cu o ediţie-maraton de 6 ore de live, cu multe surprize, concursuri şi invitaţi unul şi unul. Chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu şi chef Florin Dumitrescu vor veni în platoul emisiunii alături de Ilona Brezoianu, Diana Munteanu, Florin Ristei şi Cuza pentru a vorbi în premieră despre sezonul aniversar Chefi la cuțite, ce va avea premiera în aceeaşi zi la Antena 1. De la ora 17.00, Răzvan şi Dani continuă ediţia-maraton de la Antena 1 cu o ediţie live Super Neatza din care nu vor lipsi concursuri cu super-premii pentru telespectatori şi tot felul de provocări haioase pentru cei aflaţi în platou, muzică live şi transmisiuni spectaculoase din toate colţurile ţării.

„După o săptămână în care am încercat să mai ţinem vara aproape, revenim în forţă în platoul emisiunii, cu o ediţie-maraton Super Neatza. Noi fiind a doua emisiune cu cei mai mulţi chefi din România, le dedicăm o ediţie specială prietenilor noştri de la Chefi la cuţite, chiar în ziua în care ei lansează sezonul 10 al emisiunii!”, a declarat Dani Oţil, în vreme ce Răzvan Simion a completat: „Obişnuiam să glumim când lumea ne întreba cum mai rezistăm cu atâţia ani de matinal, spunând că spre vârsta de pensionare vom trece la late-night show. Iată că am făcut un pas către plan, cu ediţia specială Super Neatza de la ora 17.00!”

De-a lungul timpului, echipa matinalului nu s-a dat în lãturi de la nimic, au facut emisiunea de la mare sau de pe pârtia de schi, au transmis de pe apã sau din aer, au locuit o sãptãmânã într-un mall în scopuri caritabile şi şi-au transformat platoul emisiunii în cele mai spectaculoase decoruri, ori de câte ori au avut ocazia. Printr-o desfășurare incredibilă de forțe, au reuşit chiar să construiască un platou exceptional în unul din cele mai spectaculoase locuri din Europa, o insulă în inima Deltei Dunării, inclusă de UNESCO în circuitul rezervaţiilor mondiale ale biosferei, marcând astfel o nouã premierã în televiziune sau au transmis live din cel mai mare centru logistic din Sud-Estul Europei.

Cine prezintă „Chefi la cuțite”, sezonul 10

Primele ediții „Chefi la cuțite” din sezonul 10 vor fi prezentate de Irina Fodor din motive total independente de trecut: Gina Pistol a fost diagnosticată cu SARS-CoV-2: ”Mă pregătisem pentru începutul noului sezon Chefi la cuțite, dar am aflat cu două zile înainte că am Covid și astfel nu am putut să particip la filmări. De aceea, Irina a preluat rolul de prezentatoare, iar atunci când m-am însănătoșit, am revenit pe platouri. Îmi pare rău că am ratat startul sezonului 10, dar, în același timp, pot spune că această formulă nu face decât să adauge acel ingredient aparte, perfect pentru un show aniversar”, a declarat Gina Pistol, arată un comunicat de presă.

La rândul sau, Irina Fodor a afirmat: ”Sezonul 10 Chefi la cuțite ne-a pus față în față cu neprevăzutul și, ca de obicei, am funcționat ca o familie: ne-am ținut spatele unii altora și, împreună, am realizat cu succes sezonul aniversar. Eu nu eram pregătită să fac parte din proiect, dar pentru că în televiziune multe lucruri te pot lua prin surprindere și trebuie să te adaptezi, asta am făcut și noi. Cu o zi înainte de începerea preselecțiilor pentru Chefi la cuțite, echipa de producție m-a anunțat că Gina nu se simte bine. Așa că a doua zi, la prima oră, m-am prezentat pe platoul de filmare. Când Gina s-a însănătoșit, a venit cu forțe proaspete și i-a ghidat pe Chefi și pe concurenți până în finală.”

