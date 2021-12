Anca Alungulesei începe campania națională de slăbit „România arde grăsimea”

Anca Alungulesei, terapeut în nutriție, cu o expertiză de peste 10 ani în domeniul alimentației sănătoase, cunoscută ca Profa de PsihoDietă, care poate fi vazuta in fiecare zi de marti la “Vorbește lumea”, la Pro Tv, a pornit înscrierile pentru campania națională de slăbit „România arde grăsimea” care se va derula între 3 ianuarie și 11 martie, pe platforma https://www.anca-alungulesei.ro/romania-arde-grasimea/.

Înscrierile pentru participarea gratuită la campania națională de slăbit, inițiată de Anca Alungulesei se fac pana pe 28 decembrie.

„Apăsăm BUTONUL DE ALARMĂ, dar și pe acela de SALVARE! România este campioană la depozitele de grăsime. 50% din adulții din România sunt supraponderali sau obezi. În plus, în majoritatea familiilor de la noi din țară există cineva care are probleme cu greutatea, probleme pe care nu reușește să le rezolve. Dincolo de supărarea ca al nostru corp nu arată ca în reviste, este multă frustare și neputință ascunse în subconștient pe care, dacă nu le eliberăm, nu putem ajunge la rezultate în procesul de slăbire. Nu este o campanie de tip concurs, maraton sau o campanie cu miză financiară. Este o campanie de conștientizare, de activare pentru a trece la acțiune și de pregătire a minții și a corpului pentru succesul in dietă prin puterea exemplului.”, declară Anca Alungulesei, terapeut în nutriție și creatoarea revoluționarei Psiho-Dieta, metodă integrativă de slăbit cu rezultate pe viață.

Cele 6 persoane ce vor fi selectate să intre în campania națională de slăbit, difuzată în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, in fiecare zi de marti, vor primi întreg programul complex Psiho-Dieta, un plan alimentar personalizat, ghidaj psihologic, dar și unul de tipul tips & tricks pe tot parcursul procesului de slăbire, 9 sesiuni de grup săptămânale și o sesiune individuală cu terapeutul Anca Alungulesei, ce deține un palmares impresionant de povești de luptă cu kilogramele, terminate cu succes.

„Persoanele selectate să intre în campanie își vor expune public parcursul și rezultatele. Eu voi pune la bătaie benevol tot know-how-ul, implicarea și pasiunea mea, iar așteptarea mea de la participanți este aceeași. Ei vor face parte dintr-un grup de susținere atat al participantilor, cat si al comunitatii online special create pentru campanie. Pe langă susținerea mea, vor avea și susținerea “colegilor” de campanie. Energia grupului este senzațională și ajută la minimizarea momentelor de cădere și maximizarea momentelor de reusită personală.

Participanții la campania națională de slăbit ce are la bază eficienta Psiho-Dietă, creată de Anca Alungulesei, vor trece prin 4 faze:

Faza de evaluare și detoxifiere (2 săptămâni), Faza de ardere grăsimi (1 săptămână), Faza de vindecare a microbiotei intestinale (3 săptămâni) și Faza de stabilizare a greutătii (2 săptămâni).

”Încheierea programului nu va coincide neapărat cu atingerea obiectivului nutritional, pentru că depinde foarte mult de surplusul cu care intră persoana în campanie. Așa cum procesul de slăbire nu este matematică, nici rezultatele nu vor fi catalogate în funcție de numărul de kilograme slăbite. Îmi doresc ca, în final, toți participanții să rămână cu o colecție de lecții valoroase pe care să o poată aplica în continuare, în viața de zi cu zi si, totodata, sa devina inspiratie pentru toti cei de acasa care vor urmari campania”, descrie Anca Alungulesei drumul pe care îl va parcurge alături de cele 6 persoane selectate să fie exemplul care va ajuta România ”să ardă grăsimea”.

Mintea și emoțiile sunt cele care blochează procesul de slabire, consideră Anca Alungulesei, care știe din experiența de peste 10 ani cu persoane cu probleme de greutate, că nu farfuria cu mâncare de dietă este esențială în procesul de slăbire, ci gândurile și sentimentele despre mâncare, corp și kilograme care se pot echilibra în cadrul Psiho-Dietei.

„Vreau să le ofer oamenilor o altă perspectivă a ceea ce înseamnă pentru minte și pentru corp procesul de slabire. Este atât de multă frustrare și neputință în jurul acestui proces, încât cred cu adevărat că oamenii merită să afle și să înțeleagă de ce nu apar rezultatele așteptate de ei. Îmi propun ca în această campanie să “vânez” momentele de slăbiciune în care persoana mănâncă altceva decât are în planul alimentar și să o ajut să înțeleagă că tocmai aceste momente pot fi transformate în “oportunități de învățare”. Pentru mine, ca specialist, acestea sunt momentele cele mai valoroase, pentru că îmi oferă prilejul să pot interveni în proces cu instrumente personalizate nevoilor, dar și situației de criză. Iar persoana învață ce are de facut pe viitor. Slăbirea este ca un dans. Chiar dacă ai greșit pasul, nu înseamnă că dansul s-a încheiat. Te repliezi, înveti, reintri în ritm și nu te oprești.”, explică terapeutul Anca Alungulesei care încurajează românii să creadă că slăbitul este un proces condus de ei și de mintea lor, nu invers și să se convingă de asta accesând Psiho-Dieta.