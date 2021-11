Violeta Alexandru s-a retras din grupul parlamentar al PNL

„Mi-am depus acum câteva minute informarea cu privire la dezafilierea mea din grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților. Am făcut acest gest pentru a atrage un semnal de alarmă vis-a-vis de situația în care se află azi PNL, în comparație cu ceea ce am fost acum câteva luni și am pierdut din orgoliu și din încăpățânarea de a nu e exercita rolul de principal partid de guvernământ. Mi se pare incredibil că PNL nu merge cu o propunere de candidat de premier. Mi se pare o palmă petru toți alegătorii noștri”, a spus, potrivit Mediafax, Violeta Alexandru.

Singura soluție normală, onorabilă, decentă de guvernare e refacerea coaliției de centru-dreapta cu USR, a declarat, miercuri, Ludovic Orban. El spune că, alături de cei 15 deputați și senatori liberali care s-au retras din grupul parlamentar PNL, nu va vota un guvern PNL-PSD.

„Consider că singura soluție normală, onorabilă, decentă de guvernare e refacerea coaliției de centru-dreapta. Vreau să dezmint categoric speculațiile lansate de manipulatori din echipa câștigătoare sau din altă zonă care încearcă să acrediteze ca scuză pentru conducerea PNL și pentru dorința celor mai mulți din conducerea PNL și a lui Iohannis de a face guvern cu PSD faptul că nu se mai poate reface coaliția de centru-dreapta din cauza retragerilor parlamentarilor care s-au dezafiliat din grupul PNL. Am purtat aseară (marți seara - n.r.) o discuție cu toți colegii mei, atât cu cei care s-au retras, cât și cu cei care se vor retrage în viitorul apropiat. Decizia noastră e foarte clară: nu vom vota un guvern PNL-PSD. Să fie clar”, spune Ludovic Orban, fost președinte al PNL.

Ludovic Orban afirmă că, de la congresul PNL, nu a fost sunat de niciun lider al partidului.

„E absolut penibil ce s-a întâmplat aseară. Eu fac politică de 30 de ani. Eu nu am văzut ca un partid care vrea să guverneze să nu decidă candidatul la funcția de premier și să spună Iohannis să spună cine e candidatul de prim-ministru. Păi cum să hotărască Iohannis?! Președintele trebuie să desemneze propunerile partidelor. Bine, acum nu suntem atât de naivi încât să nu înțelegem că la ora actuală nu mai există foruri de conducere în PNL și că singurul for de conducere al PNL este Klaus Iohannis, care dă ordine slugilor sale din conducerea PNL”, conchide Orban.