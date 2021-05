Violeta Alexandru, intervenție pe PNRR: Serioasă problemă, e momentul să recunoaștem! Trebuie luată o decizie majoră

Violeta Alexandru spune că PNRR în Parlament e doar pentru show

”Așadar, Finalizarea PNRR se apropie de final! Personal îi doream un final cât mai aproape. Dacă merge în Parlament se va transforma în spectacol politic. Sper că nu își imaginează nimeni că stă cineva cu un laptop în plen și ia sugestii tehnice, după ce tocmai s-a întors delegația guvernamentală de la Bruxelles și va face ultimele retușuri. De altfel, PSD - prin reprezentanți - a avut toate ocaziile să facă propuneri tehnice până acum. Acum vor show. Acesta este obiectivul, nu îmbunătățirea PNRR. Prea mult show politic și prea puțină seriozitate.” consideră Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii și lider PNL București.

De ce nu ar fi crezut CE în capacitatea României de a cheltui 29 de miliarde de euro

”Comisia Europeană a avut rezerve că România are capacitatea de a cheltui 29 mld. Euro propuși. Asta pentru că an de an rămân fonduri europene pe care ne chinuim să le realocăm ca să nu le pierdem. În februarie 2020, pentru exercițiul financiar 2014-2020, România atrăgea doar 38% din fondurile structurale alocate (11,6 mld euro din cele 31 mld euro), media europeană fiind de 41%. Este momentul să recunoaștem că avem o serioasă problemă în ce privește capacitatea de implementare a proiectelor. Aici trebuie să lucrăm și trebuie luată și o decizie de management majoră. Continuăm cu administrația sau anumite componente se externalizează? Această discuție este cu atât mai oportună în contextul PNRR” afirmă liderul PNL.

”S-a vorbit prea mult, s-a făcut prea puțin”

”Atenție! În fix 2 ani toate contractele trebuie să fie semnate și în alți 3 ani proiectele finalizate cu tot cu banii cheltuiți. România trebuie să funcționeze ceas în următorii ani, de la ministere (cele de linie și ministerul finanțelor) - autorități locale – structura centrală de la SGG care înțeleg că se va ocupa de coordonare. De văzut dacă va apărea un consultant – Banca Mondială, de ex. Este un moment de speranță în ceea ce privește dezvoltarea României care e direct dependentă astăzi de capacitatea de a absorbi banii pentru a produce rezultate. Orice formulă prin care statul român este... stimulat să facă schimbări de sistem este sănătoasă pentru noi. Acele condiții despre care se vorbește par niște criterii “politice”, gen criteriile de la momentul aderării, de unde rezultă o încredere rezervată în rezolvarea problemelor de fond ale României. Înțeleg legătura între condiționalitățile anunțate și eliberarea sumelor pentru România. Unele sunt surprinzătoare în legătură cu scopul asumat al – PNRR: consolidarea capacității de reziliență a țărilor membre pentru revenirea după pandemie. Avem atât de multe lucruri de recuperat după ani în care s-a vorbit prea mult și s-a făcut prea puțin.” conchide Violeta Alexandru postarea de pe Facebook.