VIDEO - Imagini dureroase de la ATI, cu oameni care abia mai respiră și bolnavi tratați pe scaune. "Nu credeam, acum văd pe pielea mea"

Valul patru al pandemiei face ravagii în România. Spitalele sunt pline, iar în lipsa locurilor libere la ATI, bolnavii COVID ajung să stea și câteva zile în unitățile de primiri urgențe. Numai la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală sunt internați peste 50 de pacienți în stare gravă, unii dintre ei conectați la oxigen. Jurnaliștii Realitatea Plus au fost acolo și au realizat un reportaj emoționant. Atenție! Imaginile și detaliile pe care le găsiți mai jos au un puternic impact emoțional.

Din lipsa de fonduri unii pacienți sunt conectați la oxigen de pe scaune. O mamă și o fiică sunt internate de aproape 24 de ore, dar, din păcate, doctorii nu au găsit paturi și pentru ele, așa că stau pe scaune.

"Am vrut să fiu cu fiica mea aici ca să fim una lângă alta. Acasă nu puteam să stau singură și ea singură aici. Nu puteam să o las singură acasă și a trebuit să ne lase împreună. Doamne ajută-ne, noi suntem mai neputincioși.", a spus mama.

"E multă lume aici, plin a fost. Au fost conectați la oxigen.", a spus fiica.

Mărturii cutremurătoare: Nu credeam, acum văd pe pielea mea

În unele situații medicii sunt nevoiți să aleagă pe cine conectează la oxigen. Peste 90% dintre cei care ajung la spital sunt nevaccinați.

"Nu, nu credeam nici ce vedeam în spitale. Acum văd pe pielea mea.", a mărturisit un bărbat.

"Am avut COVID de vreo 10 zile. Am crezut că îmi va trece și mi-a afectat plămânii. Îmi doresc să mă fac bine. Asta îmi doresc cel mai mult. Să ferească Dumnezeu pe toată lumea de așa ceva. Am crezut că e o glumă, dar nu e.", a spus o altă femeie, conectată și ea la oxigen.

Cel mai tânăr pacient internat în camera de gardă are 36 de ani și plămânii afectați în proporție de 50%. Din păcate, de cele mai multe ori, locurile se eliberează doar când cineva moare. În toată țara sunt peste 1.740 de bolnavi în unitățile de primiri urgențe, iar în secțiile de terapie intensivă nu mai există niciun pat disponibil.

