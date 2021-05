Vanghelie, după condamnare: Acum urmează Barna. Chirieac: Imoral! Un politician rezist nu avea ce să caute

„Îi transmit domnului Barna că cei care s-au ocupat de mine se ocupă și de dosarul său. Niciodată nu rămâne ultimul singur, întotdeauna urmează cineva. Ei bine, acum urmează domnul Barna.” a afirmat Marian Vanghelie la RealitateaPlus, la finalul săptămânii trecute.

Analistul Bogdan Chirieac afirmă că informaţia nu este una clară, dar arată că Dan Barna a fost deja catalogat drept vinovat de un coleg de coaliţie.

"Domnul Vanghelie nu este preşedintele ţării şi nici procurorul general. E genul de informaţie în care poţi să pui semnul întrebării, dar şi semnul exclamării. Poţi să pui tot felul de semne. Dar nu despre asta e vorba. În cazul lui Marian Vanghelie, nu îmi este deloc clară fapta pentru care a fost condamnat. Probabil nici magistraţilor nu le-a fost clară, că altfel nu venea prima sentinţă după 6 ani.

În cazul lui Dan Barna, m-am lămurit datorită lui Adrian Moraru. Mai clar decât a spus domnia sa nu se poate. 'Sigur că eşti vinovat când iei un sac de bani europeni şi îi dai surorii tale'. Nu ştiu dacă e şi penală chestiunea asta, dar imorală este. Ori un lider nou, rezist, politician de tip nou, nu avea ce să caute cu metode specifice politicii de tip vechi, ca să spun aşa", a declarat Bogdan Chirieac la RomaniaTV.

Ce a spus Adrian Moraru

„Eu nu am niciun fel de problemă cu domnul Barna sau nu fac aceste comentarii acum, ci le fac ca un om care de 20 de ani se mișcă în această zonă de anticorupție și care a văzut multe cazuri de fraude cu fonduri europene și de oameni care sunt în pușcărie pentru fapte similare. Pentru mine este evident – din moment ce ai un contract în care într-o parte semnează domnul Barna, și în partea cealaltă sora sa, este evident că vorbim de un conflict de interese. Când îi dai surorii tale 800.000 de lei, prin semnături, pe aceeași hârtie, te duci la pușcărie. Oricine altcineva, până în momentul de față, era la pușcărie. Nu trebuie să facem comentarii sau să avem aprecieri. Sunt documentele pe care le puteți pune și dumneavoastră pe ecran, că au apărut în presă, sunt de aproape un an de zile. Nu înțeleg ce mai este de discutat”, a declarat Adrian Moraru, joi seară, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Dan Barna, reclamat de DLAF la DNA

”Ce înseamnă aceste suspiciuni în cazul meu? DLAF consideră că am realizat trei formulare în plus în cadrul activității de recrutare de beneficiari într-unul dintre proiecte, sugerând că aș fi încasat nejustificat o suma de 280 de lei (56 lei x 5 ore). E o acuzație pe care o resping cu fermitate. Nu doar că este neverosimilă interpretarea, dar DLAF însuși constată că activitatea de recrutare a existat - adică am căutat acei oameni, i-am identificat, am verificat documentele lor (îndeplineau condițiile pentru proiect) și am alocat un interval de raportare corespunzător activităților desfășurate pentru fiecare dintre ei. Activitatea aceasta din proiect este și ea verificată și răs-verificată și nu e nicio suspiciune acolo", a declarat Dan Barna.

