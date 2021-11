Val Vâlcu, despre incendiul de la Spitalul de Boli Infecţioase din Ploiești: Am trecut la o medicină de război, o medicină de front / Foto: Pixabay

Jurnalistul Val Vâlcu a vorbit la Realitatea Plus despre incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești, acolo unde doi pacienți COVID aflați în stare gravă au murit carbonizați, iar o asistentă s-a ales cu arsuri.

"Colega dumneavoastră întreba cine e de vină. Asta e principala întrebare în orice dezastru, tragedie, accident, incident. Nu, hai să întrebăm care este cauza pentru că trebuie să aflăm cauza. Această întrebare duce discuția într-o zonă emoțională. Atunci când sunt accidente de avion, când sunt pierderi de vieți omenești, evident că tensiunile sunt foarte mari. Se pune întrebarea care este cauza sau care sunt cauzele pentru a le elimina, pentru a preveni un astfel de incident. Aici cauza pare vizibilă și este suprasolicitarea. Or mai fi și greșeli, n-or mai fi, asta trebuie văzut și atunci este cineva de vină. Am trecut la o medicină de război, o medicină de front.

Atunci când a fost cutremurul din `77 Spitalul Floreasca s-a fisurat, a crăpat clădirea. Au fost evacuați medicii și pacienții și s-a operat în cort. În curtea Spitalului Militar de urgență s-au ridicat corturi și se opera în aer liber, mai mult sau mai puțin steril, cum s-a putut în condiții de război. Oamenii trebuie să înțeleagă că dacă nu se duc la vaccinare, dacă nu scade numărul celor infectați din care să se reducă numărul celor bolnavi grav, din care să se retragă numărul pacienților care au nevoie de oxigen în cantitate mare, funcționăm ca la un dezastru natural. Nu știu, ne-a lovit meteoritul, cutremurul, un dezastru care impune astfel de măsuri. Dacă în loc de 1 pacient ai 7 pe un loc, dacă ai oameni pe tărgi, dacă dai oxigen prin șapte guri de foc în loc de una, evident că concentrația de oxigen este mai mare și riscul de a apărea un incendiu este mult mai mare.", a declarat jurnalistul Val Vâlcu.

Vâlcu: Și o mașină foarte bună, dacă o turezi prea mult la un moment dat motorul îți cedează

Potrivit reprezentanților spitalului, secția în care a izbucnit incendiul a fost recent renovată, iar instalația era una nouă, fără defecțiuni. Întrebat dacă putem vorbi despre suprasolicitare în acest caz, jurnalistul Val Vâlcu a răspuns: "Aceste instalații noi sunt cele mai solicitate. Dacă sunt suprasolicitate, și o mașină foarte bună, dacă o turezi prea mult, la un moment dat, motorul îți cedează. Să vedem, oamenii sunt suprasolicitați, poate au greșit, să vedem concluziile anchetei. E o ipoteză de cercetat: era frig afară și nu a deschis geamul."

Acest articol reprezintă o opinie.