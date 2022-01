Un mecanic francez, parte a Raliului Dakar, a murit

Un mecanic francez a murit într-un accident, vineri, în timpul Raliului Dakar desfășurat în Arabia Saudită, potrivit unui comunicat al organizatorilor citat de CNN. Comunicatul transmite că accidentul, care a implicat un vehicul de asistență și un camion local, l-a ucis pe Quentin Lavalée, în vârstă de 20 de ani, pe ruta de asistență.



Pasagerul mașinii implicate, belgianul Maxime Frére, a fost rănit și transportat la Spitalul Gărzii Naționale din Jeddah, se mai arată în comunicat. Francezul a fost mecanic șef pe un clasic al Dakarului, un 205 Turbo 16, potrivit declarației.



Un alt eveniment care a marcat ediția din acest an a raliului, cu două zile înainte de începerea cursei din 30 decembrie, a implicat o mașină care a explodat, rănindu-l grav pilotul său francez, Philippe Boutron. Explozia a vizat un vehicul de sprijin aparținând echipei franceze Sodicars. Deflagrația a avut loc la scurt timp după ce echipajul a părăsit hotelul din Jeddah, determinând procurorii francezi să deschidă o anchetă pentru terorism.

Șoferul, Philippe Boutron, a suferit răni grave la picioare. Ulterior, a fost repatriat în Franța și a fost plasat în comă indusă medical. Autoritățile saudite nu au comentat decizia procurorilor francezi.

Gestul lui Emanuel Gyenes, românul de la Dakar

Pentru prima dată anul acesta, o etapă a Raliului Dakar s-a desfășurat pe un traseu diferit de cel al claselor auto. Etapa 5, desfășurată în bucla Riyadh -Riyadh, a măsurat 345 km de probă specială.

Emanuel Gyeneș a povestit cum la un moment dat, unul din concurenți a căzut cu motocicleta, care s-a avariat grav. Românul s-a oprit, pentru a se asigura că cel accidentat este în regulă și a stat cu el mai mult timp, pierzând minute prețioase în cursa contracronometru.

„A fost foarte multă piatră. Pe la final am avut și vreo 40 de km de dune, care au fost foarte faine. Nisipul a fost ud, așa că a fost destul de ușor să trecem peste.” povestește Mani.

„Din păcate, pe la km 240 a trebuit să mă opresc pentru un coleg de concurs, Balooshi (Mohammed Balooshi, Emiratele Arabe Unite n.r.), care a căzut chiar cu 50 de metri în fața mea. A luat o trântă destul de mare și m-am oprit la el eu și Patrao (Mario Patrao/Portugalia n.r.). El din fericire nu a pățit mare lucru. După vreo 2-3 minute s-a ridicat. Am vrut să mergem să îi ridicăm motocicleta, să continue. Dar, din păcate, motocicleta lui a fost foarte avariată. S-a rupt ghidonul, s-a spart toba, i-a căzut lanțul, așa că nu a mai putut continua, din păcate. Mi-a fost milă de el, dar nu am avut ce să facem. Am mai stat puțin cu el să ne asigurăm că este ok și apoi eu și Patrao ne-am continuat drumul. Îmi pare foarte rău pentru Balooshi că a trebuit să iasă din concurs.”, a spus accesta, conform Mediafax.

