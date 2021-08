Uleiul de in. Beneficii nenumărate: Reduc riscul de cancer

Uleiul de in are nenumărate beneficii. Te ajută în mai multe probleme, inclusiv să scapi de riduri.

Uleiul de in ajută organismul să:

- regleze nivelul de colesterol și protejează împotriva bolilor cardiovasculare, scăzând tensiunea arterială. Are efecte benefice în reducerea efectelor arterosclerozei, după cum relevă un studiu, potrivit unica.ro;

- reducă inflamațiile asociate cu guta, lupusul și chisturile fibroase din sâni;

- controleze constipația, hemoroizii, pietrele la vezică și diverticulita;

- minimalizeze deteriorarea nervilor care cauzează amorțeli și înțepături în bolile neurologice (Parkinson, neuropatii, scleroză multiplă);

- reducă riscurile de cancer și protejeze împotriva efectelor îmbătrânirii;

- trateze simptomele de menopauză, crampele menstruale, infertilitatea și endometrioza;

- ajută în lupta cu impotența și infertilitatea masculină cauzată de probleme ale prostatei.

Ten fără riduri

S-a constatat în urma unor cercetări că aportul de ulei de semințe de in în alimentație duce la scăderea glicemieii în sânge la pacienți cu diabet de tip 2, având efecte benefice și în privința constipației la aceiași pacienți.

Uleiul de in are o consistență grasă, fiind intens hidratant. Uleiul de in blochează apa în țesuturile de la nivelul pielii, oferind instant un efect hidratant, potrivit eva.ro. Aplică seara, înainte de culcare pe tenul umed, câteva picături de ulei de in în palme, apoi masează delicat tenul.

Dacă ai tenul uscat, poţi să îţi pregăteşti o mască simplă homemade cu ulei de in. Prepară masca în felul următor: pune la fiert o cană de apă în care ai adăugat o lingură de ulei de in. Lasă să fiarbă la foc mic, ține amestecul pe foc până începe să se îngroaşă şi se formează o pastă, scrie divahair.ro. După ce este gata, lasă totul la răcit, apoi aplică masca masând pielea uşor. Această mască hidratează pielea uscată şi calmează iritaţiile.

O altă metodă simplă prin care te poţi bucura de beneficiile uleiului de în este să îmbogăţeşti măştile naturale cu acest ingredient. Tot ce trebuie să faci este să înlocuieşti uleiul de măsline sau orice alt tip de ulei foloseşti, cu ulei de în.

Pentru că este bogat în substanțe antioxidante ce au capacitatea de a lupta împotriva radicalilor liberi cunoscuți pentru efectele de îmbătrânire prematură a pielii, uleiul de in este un aliat important împotriva ridurilor. Aplcă în jurul ochilor, al buzelor și pe frunte, zonele care sunt cel mai predispuse la apariția primelor riduri fine, scrie eva.ro.