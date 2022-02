Tensiunile Rusia-Ucraina vs. România. Ciucă: Toată lumea este îngrijorată. Se caută soluții

"În ceea ce priveşte situaţia în care ne găsim, cred că este important să subliniem faptul că, atâta timp cât suntem o ţară membră NATO, umbrela de securitate constituie un element de siguranţă pentru ceea ce înseamnă apărarea noastră ca ţară şi apărarea noastră în interiorul NATO. Nu aş exclude de aici rolul nostru ca ţară membră a UE, pentru că, în ansamblul acesta al eforturilor diplomatice, am putut să observăm implicarea liderilor europeni. Nu mai târziu de luni, am putut să vedem vizita şi demersul președintelui Macron la Moscova, un demers care se contituie într-un efort de a continua găsirea unei soluţii diplomatice.

Îngrijorările nu sunt doar la nivel personal. Putem să observăm că toată lumea este îngrijorată şi se caută soluţii astfel încât, pe de-o parte, să nu existe acel moment în care acţiunea militară se declanşează, iar, pe de altă parte, am putut să observăm soluţiile de garantare a securităţii, am putut să vedem şi am salutat şi salutăm încă o dată decizia SUA de a trimite un detașament de 1000 de militari pe flancul estic, pe teritoriul României. Este o măsură de asigurare suplimentară atât în baza parteneriatului strategic pe care noi îl avem cu SUA, cât şi în interiorul NATO.

"Aceste măsuri de securitate nu trebuie să ne liniştească întru totul"

De asemenea, este foarte binevenită oferta Franței de a asigura o structură militară pentru naţiunea cadru a unei capabilităţi militare NATO care, de asemenea, să fie desfăşurată în România. Ca atare, putem să vorbim de măsurile diplomatice şi despre măsurile de asigurare a apărării şi descurajării în interiorul NATO, ceea ce, pentru mine, ca fost militar, reprezintă măsuri de securitate care nu trebuie să ne liniştească întru totul. Există, în schimb, măsuri care vin şi dau siguranţa că, indiferent de ceea ce se întâmplă, suntem pregătiți să facem faţă oricăror provocări de securitate", a spus premierul Nicolae Ciucă, într-un interviu pentru jurnalistul Radu Tudor, în emisiunea Punctul de Întâlnire, de la Antena 3.

