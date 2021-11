”Taxează-i pe bogați”, dar nu și pe politicienii avuți. Parlamentarii se exclud de la suprataxarea propusă de PSD și spun că nu trăiesc în puf

Parlamentarii ar fi de acord cu taxa pe lux propusă de PSD, dar să nu li se aplice și lor. Unii spun că pur și simplu nu sunt bogați, alții - că sunt simpli cetățeni. În plus, pare că politicienii noștri înțeleg diferit luxul. Reporterii Realitatea Plus i-au întrebat pe câțiva ce cred despre această taxă.

Întrebat ce înseamnă luxul pentru el, Mihai Lasca, deputat independent a răspuns: "Eu am o casă de 300 mp. (...) Măricică. Sunt case și de 800 mp". Întrebat însă dacă consideră că imobilul ar trebui impozitat, politicianul a spus că el consideră că o casă ar trebui suprataxată dacă are mai mult de 800 mp. "De la 500 mp să zicem că s-ar putea modifica un pic tariful.", a revenit el.

"În străinătate nu se procedează astfel. Eu am o mașină cu motor de 3.000 și plătesc 900 euro pe an. Mi se pare incorect. Pe când la o mașină de 2.000 e undeva la 200 euro pe an.", a spus Lasca atunci când a fost întrebat despre ce taxe ar trebui să fie în cazul mașinilor.

"Eu sunt un simplu cetățean al acestei țări"

Nici Cătălin Manea, deputat din Grupul Minorităților, nu crede că s-ar încadra în categoria celor care ar trebui să fie suprataxați.

"Sub nicio formă, că eu locuiesc într-un apartament. Cu 3 camere, doi copii și nu am alte proprietăți sau venituri. Eu sunt un simplu cetățean al acestei țări.", a spus Cătălin Manea menționând că el consideră că cei care au mai multe proprietăți ar trebui să aibă taxe suplimentare și că "nu e important câți mp are fiecare, veniturile ar trebui principalul criteriu în baza căruia să se aplice taxa de solidaritate".

"Pe partea taxării imobilelor, avem o discrepanță față de Vestul Europei. Ne plac serviciile din vest, autostrăzi, dar în vest taxarea e 2% din valoarea proprietății, la noi este 0,2%.", a declarat Dan Cristian Popescu, deputat PSD.

Întrebat despre cât plătește pentru proprietățile pe care le are în SUA și dacă acolo e o taxare mai mare, Dan Cristian Popescu a răspuns: "2% din valoare. În medie. De exemplu, în Franța, apartamentele sunt taxate triplu decât cele sub 100 mp. Ar trebui să fie o ecuație legată și de metri pătrați de valoare, pentru că poți să ai o casă la țară care să nu valoreze foarte mult".

Sorin Grindeanu: Vrei yacht? Plătești în plus!

Despre taxarea bogaților, Sorin Grindeanu, rim-vicepreședinte al PSD, a afirmat că "este un lucru pe care nu-l inventăm noi, toată țările civilizare au o asemenea taxare a luxului. Vrei yacht? Plătești în plus! Vrei mașini de sute de mii de euro? Plătești în plus! E o intenție- și vreau să subliniez, nu e niciun fel de impunere, e o intenție pe care am declarat-o astăzi, urmând s-o detaliem. Nu e o condiție pe care o dă PSD-ul".