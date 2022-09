Subprefectul UDMR al Bucureștiului, sărac, dar cu cârciumă în centrul Capitalei. A fost acuzat de discurs anti-românesc

Richard Tiberius Budai este subprefectul UDMR al Bucureștiului. Sursazilei.ro scrie că a analizat CV acestuia, dar nu a descoperit prea multe lucruri despre el, numindu-l un "ilustru necunoscut" care "nu a făcut pentru București sau pentru bucureșteni nimic semnificativ, demn să fie consemnat în media sau măcar pe rețelele de socializare".

Se pare că singurele referiri notabile despre Richard Tiberius Budai, pus în postul de subprefect al Bucureștiului în martie anul trecut de către premierul de la acea vreme, Florin Cîțu, datează din perioada în care Budai ocupa doar fotoliul de lider al organizației UDMR București și de președinte al Asociației Culturale Petőfi, pe care continuă să o conducă.

Subprefectul UDMR al Bucureștiului, acuzat de discurs anti-românesc

Totuși, nici aceste referiri nu reflectă laude sau realizări, ba din contră. Budai a fost acuzat atunci de discurs public anti-românesc. În mai 2017, Mihai Traistă, reprezentant al minorității ucrainene din România, denunța public discursul "instigator la ură, şovin şi extremist", susținut de Richard Tiberiu Budai, în calitatea sa de președinte al UDMR București și de președinte al Asociației Culturale Petőfi din București.

"Richard Budai, directorul Centrului Cultural "Petofi Șandor" a ţinut aseară un discurs instigator la ură, şovin şi extremist, în faţa reprezentanţilor minorităţilor naţionale din România şi a invitaţilor de naţionalitate română. Deşi tema evenimentului era cu totul alta: obiceiuri de primăvară la minorităţile naţionale, acest Richard inimă de forint, profitând de calitatea sa de gazdă a început să vorbească de "un trecut comun dar nu mereu plăcut, cu multe conflicte şi amintiri neplăcute care nu se pot uita", despre populaţia majoritară care nu are o deschidere largă către minorităţile naţionale, doar face nişte jocuri de vitrină care nu ajută la nimic, de cele 16 şcoli şi cinci case de cultură confiscate ungurilor de către statul român despre o datorie de 3 miliarde de euro a statului român către minoritatea maghiară, şi chiar mai în glumă mai în serios a spus că toată România este alipită de Ţinutul Secuiesc. În calitate de reprezentant al minorităţii ucrainene, care a organizat şi a finanţat acest eveniment, am întrerupt discursul acestui instigator, aducându-i aminte că scopul întâlnirii noastre e cu totul altul, iar "dânsimea" sa mi-a dat de înţeles că el e şeful acelui loc. Atunci în semn de protest am părăsit sala", spunea atunci Mihai Traistă.

Sursa citată anterior mai scrie și că Budai nu și-ar asuma atribuțiile de subprefect. Se pare că surse din Prefectura Municipiului București au declarat pentru Sursa Zilei că subprefectul Budai a ignorat sarcinile trasate de conducerea Prefecturii, de a coordona Comisia de anchetă a accidentului de la Biblioteca Națională, din august 2021, în care 2 muncitori au murit.

Sărac, dar cu cârciumă în centrul Bucureștiului

În declarația sa de avere, subprefectului Budai, pare sărac comparativ cu alți politicieni sau demnitari. Acesta deține o garsonieră cu o suprafață de 32 de mp în sectorul 2, nu are depozite bancare, nu are mașină, iar la capitolul venituri este nominalizat doar salariul de subprefect, în sumă totală de 149.750 RON anual (12.479 lei / lună).

În schimb, datele de la Registrul Comerțului ar arăta că Richard Tiberius Budai e antreprenor de mai mulți ani. După ce a fost acționar și administrator în două societăți de construcții, acesta ar fi trecut la un domeniu mult mai atractiv. El ar avea o cârciumă în centrul Bucureștiului, dar și un restaurant.

